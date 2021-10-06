بالفيديو: الإعلامية ريهام سعيد تتهم إحدى زميلاتها بعمل السحر الأسود لها
كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، فجر الأربعاء، في بث مباشر عن تعرضها للسحر الأسود، الذي قلب حياتها رأسا على عقب، موجهة أصابع الاتهام لإحدى زميلاتها.
وقالت الإعلامية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن السحر المعمول لها يقضي بوقف الحال والعمل والمرض والطلاق، وأنها بسببه لا تستطيع قراءة الأذكار والتسبيح.
في بث حي فجرًا.. ريهام سعيد: “تعبت من السحر الأسود” (فيديو) https://t.co/J6vZ3eyk5i
— Akhbarnaa (@akhbarnaa) October 6, 2021
وروت تفاصيل ما تعرضت له قائلة: “قضيتي أني مؤمنة إن كل شوية بيتعمل لي سحر بوقف الحال والشغل والمرض والطلاق، والناس بتاعة ربنا بيقولولي إن أنا معمول لي سحر وكل ما يتفك الجهة دي بتجدده وللأسف هي مش جهة واحدة”.
وأضافت أن هناك علاقة وثيقة بين الآثار والسحر وأن معظم من يعملون في الأسحار يعملون في التنقيب عن الآثار والدليل على ذلك أنها لاحظت تغير حياتها رأسا على عقب بعدما ذهبت لمنزل 5 فتيات في إحدى حلقات برنامجها قالوا إن منزلهم تحته آثار ولذا حدث لهن مس.
وتابعت: “طبعًا كل اللي بيحصل بإذن الله ومن عند ربنا فأنا مقتنعة أن كل اللي بييجي من عند ربنا خير لكن أنا تعبت من موضوع السحر لأن بيحصل أمور غير طبيعية ولا تتوافق مع قدراتك” مشيرةً إلى أن الداعية مصطفى حسني قال لها إن سورة البقرة قوية جدًا”.
وأردفت: “كل ما أجي أمسك سبحة لأعمل أذكار الصباح والمساء يحصل حاجة ومعرفش أقولها.. فعلاً الحاجات دي مُتعبة والناس اللي بتعمل فيّ كده مش عايزة تهدأ غير لما يتقضي علىّ خالص”.
🔴 #ريهام_سعيد عاجزة عن تلاوة القرآن والتسبيح بسبب #السحر_الأسود! 😱#شاهد👈https://t.co/pl7LVtC00Yhttps://t.co/4A5mzeyjFY
— وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) October 6, 2021
وأكدت ريهام أنها تعلم جيدا من وراء هذا السحر وقالت: “عندي زميلة عايزة تدمرني وبتشتغل من تحت والأذية أخرتها مش حلوة خالص وكله هيرجع”.
ريهام سعيد في بث مباشر: ”عندي زميلة عايزة تدمرني.. عامل لي سحر أسود كل ما يتفك بتجدده” https://t.co/w1zxDQmQbF #ريهام_سعيد_تتعرض_لسحر_اسود #بث_مباشر_لريهام_سعيد #علامات_السحر_الاسود #علاج_السحر_الاسود #سورة_البقرة_لعلاج_السحر #علامات_الحسد #زميلة_ريهام_سعيد_تعمل_لها_سحر_اسود
— محطة مصر (@Mahttmsr) October 6, 2021