بالفيديو: الإعلامية ريهام سعيد تتهم إحدى زميلاتها بعمل السحر الأسود لها

كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، فجر الأربعاء، في بث مباشر عن تعرضها للسحر الأسود، الذي قلب حياتها رأسا على عقب، موجهة أصابع الاتهام لإحدى زميلاتها.

وقالت الإعلامية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن السحر المعمول لها يقضي بوقف الحال والعمل والمرض والطلاق، وأنها بسببه لا تستطيع قراءة الأذكار والتسبيح.

وروت تفاصيل ما تعرضت له قائلة: “قضيتي أني مؤمنة إن كل شوية بيتعمل لي سحر بوقف الحال والشغل والمرض والطلاق، والناس بتاعة ربنا بيقولولي إن أنا معمول لي سحر وكل ما يتفك الجهة دي بتجدده وللأسف هي مش جهة واحدة”.

وأضافت أن هناك علاقة وثيقة بين الآثار والسحر وأن معظم من يعملون في الأسحار يعملون في التنقيب عن الآثار والدليل على ذلك أنها لاحظت تغير حياتها رأسا على عقب بعدما ذهبت لمنزل 5 فتيات في إحدى حلقات برنامجها قالوا إن منزلهم تحته آثار ولذا حدث لهن مس.

وتابعت: “طبعًا كل اللي بيحصل بإذن الله ومن عند ربنا فأنا مقتنعة أن كل اللي بييجي من عند ربنا خير لكن أنا تعبت من موضوع السحر لأن بيحصل أمور غير طبيعية ولا تتوافق مع قدراتك” مشيرةً إلى أن الداعية مصطفى حسني قال لها إن سورة البقرة قوية جدًا”.

وأردفت: “كل ما أجي أمسك سبحة لأعمل أذكار الصباح والمساء يحصل حاجة ومعرفش أقولها.. فعلاً الحاجات دي مُتعبة والناس اللي بتعمل فيّ كده مش عايزة تهدأ غير لما يتقضي علىّ خالص”.

وأكدت ريهام أنها تعلم جيدا من وراء هذا السحر وقالت: “عندي زميلة عايزة تدمرني وبتشتغل من تحت والأذية أخرتها مش حلوة خالص وكله هيرجع”.