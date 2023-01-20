بالفيديو.. الاحتجاجات على نظام التقاعد بفرنسا تتحول إلى صدامات مع الشرطة

اندلعت، الخميس، صدامات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين محتجين على تعديل نظام التقاعد في محيط ساحة الباستيل في باريس.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن الشرطة قامت باعتقال 38 شخصا، في الصدامات كما قالت إن الشرطة الفرنسية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وتجمع 400 ألف شخص في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد بحسب النقابات، فيما تعطلت حركة النقل بالقطارات وأغلقت مدارس في باريس في سياق إضرابات واحتجاجات واسعة على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.

ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمته بند رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما، اعتراضا من جبهة نقابية موحدة، بالإضافة إلى نقمة كبيرة لدى الرأي العام وفق الاستطلاعات.

وأحصت وزارة الداخلية الفرنسية مساء الخميس 1.12 مليون متظاهر في عموم البلاد، من بينهم 80 ألفا في العاصمة باريس، فيما تحدثت النقابات العمالية عن “أكثر من مليوني” متظاهر.

ومن المقرر تنظيم يوم تعبئة جديد في 31 جانفي الجاري، وهو موعد توافقت حوله أكبر ثماني نقابات فرنسية خلال اجتماع لها بعد تظاهرة باريس، وفق مصادر نقابية عدة.