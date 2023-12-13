بالفيديو.. الاحتلال يدعو أهالي غزة للتخلي عن حماس مقابل تحويل القطاع إلى جنة!

دعا الاحتلال الإسرائيلي أهالي غزة للتخلي عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقابل تحويل القطاع إلى جنة حسب زعمه، وذلك في محاولة لإيجاد حلول بديلة بعد فشل الحرب البرية التي كبدت صفوفه خسائر معتبرة دون الوصول إلى الهدف المنشود.

وقال المتحدث باسم الاحتلال، أوفير جندلمان، الثلاثاء، إنه يجب على أهالي غزة التخلي عن حماس، واعدا بتحويل القطاع إلى جنة ومتسائلا: لماذا لا تعيش أيها الغزاوي مثل الإماراتيين؟

وأضاف في موجز خاص باللغة العربية: “الحرب ستستمر مهما طال الوقت حتى ضمان أن القطاع لا يشكل تهديداً جدياً على أمن إسرائيل، وحتى يتم القضاء على حماس”.

في ذات السياق، خاطب مقاتلي حركة حماس بالقول: “لا تموتوا من أجل يحيى السنوار ومحمد الضيف فهم مختبئون، وإسماعيل هنية مع عائلته خارج القطاع يعيش حياة هانئة.

وأضاف: “خيار واحد أمامكم الاستسلام أو الموت”.

وأوضح جندلمان أن المساعدات لن تدخل إلى غزة إلا عبر معبر رفح وليس من إسرائيل، زاعما أن حماس تستمر في نهب المساعدات من سكان القطاع تحت تهديد السلاح”.

وتابع: “لو لم تشن حماس الحرب لما حدث أي شيء في غزة، كل معاناتكم هي بسبب حماس”.

من جانب آخر أكد أن بيروت ستواجه نفس مصير غزة بالقول: “على الجبهة الشمالية يواصل حزب الله تصعيده من خلال إطلاق الصواريخ، والتي أطلق بعضها من مسافة 20 مترا عن موقع تابع لقوات اليونيفيل، وهو يعرض عمدا حياة جنود اليونيفيل للخطر”.

وأردف: “بيروت ستواجه نفس مصير غزة إذا قرر حزب الله شن حرب علينا.. الكثير من اللبنانيين لا يريدون الحرب، ونحن سنقوم بكل ما يلزم لحماية مواطنينا ولن نقبل بوجود جيش إرهابي على حدودنا لا شمالا ولا جنوبا”.

وحذّر نشطاء الغزاويين من تصديق الاحتلال، وطلبوا منهم مواصلة الصبر والثبات والالتفاف حول المقاومة لحين تحقيق النصر، لأنها معركة أرض وكرامة، وهو يسعى للقضاء على حماس لسلبهم كل حق في الحياة الكريمة.

وبشأن العيش مثل الإماراتيين، سخر الكثيرون من الموضوع وأعربوا عن رفضهم للذل والخنوع ولكل أنواع التطبيع.