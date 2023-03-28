بالفيديو.. الاعتداء على إمام مسجد أثناء الصلاة بماليزيا

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق، لحظة قيام أحد الأشخاص بالهجوم على إمام مسجد أثناء الصلاة، بماليزيا.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية رجلاً يرتدي ثوباً ملايوياً يشق صفوف المصلين قبل أن يضرب الإمام الضيف بزوج من الخف الأبيض.

وهرب الإمام من مكانه، وطارت من على رأسه العمامة، بينما قام عدد من المصلين في المسجد، بمحاصرة المعتدي والإمساك به.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Berita Harian (@beritaharian)

وبحسب ما أفادت صحف ماليزية فقد تحولت صلاة الصباح ليوم الأحد 26 مارس، في مسجد السلطان أحمد شاه 1، الواقع بمدينة كوانتان إلى ضجة عندما سار رجل يعتقد أنه مجنون باتجاه المنبر وضرب الإمام.

وقال قائد شرطة باهانج، داتوك سيري رملي محمد يوسف، إن نتيجة اختبار فحص البول على الرجل، وهو في الأربعينيات من عمره، كانت إيجابية بسبب تعاطي المخدرات.

وأضاف أن “الفاعل جندي سابق وله سجل جنائي الى جانب معاناته من مشاكل عقلية”.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي بمقر شرطة باهانج، الثلاثاء، إنه “تم القبض على الالفاعل بتهمة تعاطي المخدرات والسلوك غير المنضبط بموجب المادة 296 من قانون العقوبات”.