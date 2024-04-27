بالفيديو.. الاعتداء على محامية أمام محكمة بلبنان يحرك موجة غضب واسعة!

حرك فيديو أظهر لحظة الاعتداء على محامية بالضرب والسحل أمام محكمة بلبنان، موجة غضب واسعة في البلاد وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي الشارع أمام المارة، تعرضت المحامية سوزي أبو حمدان لاعتداء من زوج موكلتها، أمام المحكمة الجعفرية بالضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، ما أثار ردود فعل متباينة.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، الاعتداء الذي تعرضت له المحامية في قارعة الطريق، فيما كان يحاول أحد الأشخاص سحب ملف بحوزتها.

وتفاعلا مع الواقعة، دانت نقابة المحامين في بيروت في بيان، ما سمّته “الاعتداء السافر” بالضرب على المحامية سوزي بو حمدان من قبل شخصين باتا معروفين من الجميع.

وأصدر مجلس النقابة بيانا، أكد فيه تحرك نقيب المحامين في بيروت، فادي مصري، “على الفور”، حيث “كلف مفوضة قصر العدل، مايا الزغريني، بمتابعة الموضوع مع الجهات القضائية والأمنية المختصة”.

كما شجبت جهات لبنانية الواقعة، مطالبة بمعاقبة منفذي الاعتداء، خاصة أن “الجرم الذي يقع على المحامي أثناء ممارسته مهنته مساوٍ للجرم الذي يقع على القاضي، وفقا لما جاء لي المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة”.

وقالت وزيرة سابقة في منشور عبر حسابها على منصة إكس: “ما قام به مهدي الموسوي الذي تعرض بالضرب على المحامية سوزي أبو حمدان الموكلة بالدفاع عن زوجته أمام المحكمة الجعفرية، يطرح الكثير من الأسئلة حول العقلية الذكورية التي لاتزال سائدة في مجتمعاتنا، بحيث يستسهل الناس التعدي على محاميات وعلى حقوق الزوجات خصوصا في بعض المحاكم الدينية حيث قصص الظلم بحق الأمهات المطلقات تفوق كل التوقعات”.

وفي وقت لاحق الخميس، تداول مستخدمون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يعرف نفسه بأنه مهدي الموسوي، مقرا باعتدائه، ومقدما اعتذار للمحامية ونقيب المحاميين.

وبرر الموسوي تصرفه بـ “الضغوط النفسية والاجتماعية” التي يعيشها في لبنان خلال الوقت الراهن، مما أدى لانفعاله واعتدائه على أبو حمدان.