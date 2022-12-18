-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. الباندا سهيل يغيّر رأيه في آخر لحظة حول المرشح للفوز بالمونديال

عمر سلامي
  • 181
  • 0
بالفيديو.. الباندا سهيل يغيّر رأيه في آخر لحظة حول المرشح للفوز بالمونديال
ح.م
مجسم كأس العالم وملعب لوسيل الذي يحتضن النهائي

رجح الباندا “سهيل”، كفة المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية لمونديال “قطر 2022” التي ستجمعهما الأحد، بملعب لوسيل.
وبدا الباندا مترددا في اختيار الفائز، حيث توجه في البداية نحو علم فرنسا قبل أن يغيّر رأيه في آخر لحظة ويختار منتخب الأرجنتين كمرشح للفوز بالمباراة.

وكان الباندا “سهيل”، قد رشح منتخب الأرجنتين للفوز على حساب نظيره الهولندي، في الدور ربع النهائي لمونديال قطر، وكان توقعه صحيحًا، بالفعل فاز “التانغو” بركلات الترجيح (4-3)، بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما.

كما توقع فوز الأرجنتين على كرواتيا في نصف النهائي، وهو ما حصل فعلا، حيث فاز رفاق ليونيل ميسي على رفاق لوكا مودريتش بثلاثية دون رد.

وتوقع “سهيل” بشكل صحيح نتائج مجموعة من المباريات في مونديال قطر، ولكنه لم يصب في توقعه للبعض الآخر، مثلًا عندما رشح بلجيكا للفوز على المغرب في دور المجموعات، حيث فاز المغرب على “الشياطين الحمر” بهدفين دون رد.

كما أخفق “الباندا” في مباراة الافتتاح عندما توقع فوز قطر على الإكوادور.

مقالات ذات صلة
“مونديال” العرب.. مَنِ البطل؟

“مونديال” العرب.. مَنِ البطل؟

غربال وطاقمه يشرفون التحكيم الجزائري بمونديال قطر

غربال وطاقمه يشرفون التحكيم الجزائري بمونديال قطر

ديشان: بن زيمة ليس مع المجموعة وما يهمني الآن مباراة الأرجنتين

ديشان: بن زيمة ليس مع المجموعة وما يهمني الآن مباراة الأرجنتين

لهذه الأسباب غادر زدادكة ليل الفرنسي

لهذه الأسباب غادر زدادكة ليل الفرنسي

“الجزائر كانت قادرة على التألق في كأس العالم..”

“الجزائر كانت قادرة على التألق في كأس العالم..”

زيدان يرفض دعوة الإتحاد الفرنسي لحضور نهائي مونديال قطر

زيدان يرفض دعوة الإتحاد الفرنسي لحضور نهائي مونديال قطر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد