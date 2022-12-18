بالفيديو.. الباندا سهيل يغيّر رأيه في آخر لحظة حول المرشح للفوز بالمونديال
رجح الباندا “سهيل”، كفة المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية لمونديال “قطر 2022” التي ستجمعهما الأحد، بملعب لوسيل.
وبدا الباندا مترددا في اختيار الفائز، حيث توجه في البداية نحو علم فرنسا قبل أن يغيّر رأيه في آخر لحظة ويختار منتخب الأرجنتين كمرشح للفوز بالمباراة.
🇦🇷 🆚 🇫🇷
تـوقعــات “سهيل” و”ثريا” للفائـــز مـــن مباراة الأرجنتين وفرنسا
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2022
وكان الباندا “سهيل”، قد رشح منتخب الأرجنتين للفوز على حساب نظيره الهولندي، في الدور ربع النهائي لمونديال قطر، وكان توقعه صحيحًا، بالفعل فاز “التانغو” بركلات الترجيح (4-3)، بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما.
كما توقع فوز الأرجنتين على كرواتيا في نصف النهائي، وهو ما حصل فعلا، حيث فاز رفاق ليونيل ميسي على رفاق لوكا مودريتش بثلاثية دون رد.
وتوقع “سهيل” بشكل صحيح نتائج مجموعة من المباريات في مونديال قطر، ولكنه لم يصب في توقعه للبعض الآخر، مثلًا عندما رشح بلجيكا للفوز على المغرب في دور المجموعات، حيث فاز المغرب على “الشياطين الحمر” بهدفين دون رد.
كما أخفق “الباندا” في مباراة الافتتاح عندما توقع فوز قطر على الإكوادور.