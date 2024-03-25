بالفيديو.. “البريميرليغ” يستذكر هدف الجزائري موسى صايب

سلط حساب الدوري الإنجليزي الممتاز الضوء على موسى صايب أول لاعب عربي يهز الشباك في هذه المنافسة التي انطلقت نسختها المستحدثة عام 1992.

وأحرز اللاعب الجزائري هدفه في الثاني من ماي 1998 ، وساهم به في فوز فريقه توتنهام على ويمبلدون بنتيجة 6-2.

وكان صايب هو من سجل الهدف السادس لسبيرز ليكون أول هدف وآخر هدف له مع ناديه، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز.

و كان للهدف ذكرى خاصة حيث أسهم في إنقاذ توتنهام من الهبوط حيث جاء بالجولة قبل الأخيرة لموسم 1997-1998.

موسى صايب صاحب أول أهداف العرب في بريميرليج 🇩🇿 pic.twitter.com/cVIWupshRr — Premier League Arabic (@PLinArabic) March 23, 2024

وانضم صايب إلىنادي أوكسير الفرنسي عام 1992 حيث تألق مع هذا الفريق الفرنسي محرزا 25 هدفا في 153 مباراة على مدى 5 مواسم.

حاول مدرب أرسنال أرسين فينغر شراء موسى صايب، في عام في ماي 1997، فقة قلب الدفاع السويسري مراد ياكين، لكن الصفقة لم تنجح، وانضم بدلا من ذلك إلى فالنسيا الإسباني.

وانتقل صايب إلى توتنهام عام 1998، ليصبح أول جزائري يلعب بالدوري الإنجليزي، ثم اعتزل لاحقا بعد عدة تجارب أخرى بالإمارات وفرنسا والجزائر.