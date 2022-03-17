بالفيديو.. البولندية كارولينا بيلافسكا تفوز بلقب ملكة جمال العالم

فازت البولندية كارولينا بيلافسكا بلقب ملكة جمال العالم لعام 2021، بعد تأجيل الحفل عدة مرات جراء انتشار فيروس كورونا.

وقالت بيلافسكا في تصريحات صحفية: “لقد صُدمت عندما سمعت اسمي. ما زلت لا أصدق ذلك. ارتداء تاج ملكة جمال العالم شرف عظيم لي”.

وتدرس بيلافسكا حاليا للحصول على درجة الماجستير في الإدارة، وتشارك في عمل تطوعي وتساعد المشردين.

وحازت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية سري سيني على الوصافة الأولى بينما حازت وليفيا ياتشي ملكة جمال ساحل العاج على الوصافة الثانية من بين 90 متسابقة.

وأعلن ممثلو اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العالم الـ70 في سان خوان عاصمة بورتوركو، تأجيل نهائي المسابقة بسبب قيود فيروس كورونا.