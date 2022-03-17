بالفيديو.. البولندية كارولينا بيلافسكا تفوز بلقب ملكة جمال العالم
فازت البولندية كارولينا بيلافسكا بلقب ملكة جمال العالم لعام 2021، بعد تأجيل الحفل عدة مرات جراء انتشار فيروس كورونا.
وقالت بيلافسكا في تصريحات صحفية: “لقد صُدمت عندما سمعت اسمي. ما زلت لا أصدق ذلك. ارتداء تاج ملكة جمال العالم شرف عظيم لي”.
New Miss World! Karolina Bielawska from Poland!#MissWorld2021 pic.twitter.com/j303diT2qZ
— माधव |مادھو (@fakeerfirangi) March 17, 2022
وتدرس بيلافسكا حاليا للحصول على درجة الماجستير في الإدارة، وتشارك في عمل تطوعي وتساعد المشردين.
Karolina Bielawska of Poland is Miss World 2021
Congratulations!#MissWorld #MissWorld2021 #Pageanthology101 pic.twitter.com/1ZPclVsU8W
— Pageanthology 101 (@Pgeanthology101) March 17, 2022
وحازت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية سري سيني على الوصافة الأولى بينما حازت وليفيا ياتشي ملكة جمال ساحل العاج على الوصافة الثانية من بين 90 متسابقة.
وأعلن ممثلو اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال العالم الـ70 في سان خوان عاصمة بورتوركو، تأجيل نهائي المسابقة بسبب قيود فيروس كورونا.
Just in: Karolina Bielawska from Poland wins the title of Miss World 2021. 👸 #Congratulations pic.twitter.com/yH40vcHDFL
— Routine of Nepal banda (@RONBupdates) March 17, 2022