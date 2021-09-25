بالفيديو.. التحرش الجنسي يطغى على الاحتفالات باليوم الوطني السعودي
تداول مستخدمون لشبكات التواصل، فيديوهات توثق حالات تحرش في اليوم الوطني السعودي، ما أثار ضجة واسعة ودفع الداخلية للتوعد بأشد العقاب.
فرحة السعوديين الكبيرة بالاحتفال بيومهم الوطني، نغصّتها فيديوهات مسربة لحالات تحرش فردي وجماعي، لم تشهدها المملكة سابقا.
على قد مم انبسطنا الا انه كانت فيه مقاطع تحرش منحطه جداً كأنه رجع بنا الزمن للخلف !!؟
والتعليقات كأنها تأيد هذا الشيء وتبرر للمتحرش ..
واللي يبرر للمتحرش انتو مجرد “حيوانات ناطقة ” تبرر لحيوانات هائجة “
ماعندها لاعقل ولا ضمير #السعوديه_هي_دار_لنا_91#احتفالات_ترند_الاخبار pic.twitter.com/AMQQ1kGi7f
— 86qll (@86qlll) September 24, 2021
وتداول الكثيرون تلك المقاطع التي أثارت حفيظة الشارع السعودي، وأثارت جدل الضوابط الدينيّة التي كانت تمنع مثل تلك المظاهر (هيئة المعروف والمنكر)، واستبدالها بقوانين مدنيّة، وعُقوبات للمُتحرّشين، والخارجين عن الذّوق العام.
تحرش جماعي من قبل شباب بفتاة خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي !
#اليوم_الوطني_91 pic.twitter.com/WlIpAFg3oL
— الباشا 📿 (@7eey_) September 24, 2021
في ذات السياق وثقت كاميرات الهواتف المحمولة وقوع حوادث تحرش جماعي سافر، حيث ظهرت في أحد المقاطع مجموعة كبيرة من الشبان الذين التفوا بكثافة حول سيدة وتحرشوا بها.
وقام أحدهم في فيديو آخر بملامسة مناطق حساسة من جسد سيدة، حتى ظهر رجل أبعد المتحرشين عنها، كما بين مقطع آخر محاولة شبان التحرش بسيدة منقبة كانت تجلس داخل سيارتها.
تحرش بالنساء حسبي الله عليهم #السعوديه_هي_دار_لنا_91 pic.twitter.com/HEkNVdFvQi
— مقاطع كومدي بدون حقوق (@yaseen054000) September 23, 2021
واستاء الكثيرون من تفشي ظاهرة التحرش في السعودية، إذ لم تسلم من أولئك المنحرفين والشواذ لا متبرجة ولا محجبة ولا حتى منقبة.
وأظهر فيديو آخر عملية تحرش جماعي بفتاة تسدل شعرها وترتدي عباءة سوداء، لا يظهر منها سوى وجهها وشعرها، في شارع بدا كما لو كان مليئا بالمتحرشين بشكل كثيف.
تجمهر وصياح حول فتاة خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي ! pic.twitter.com/bcjs1Zbs9a
— مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 24, 2021
ولم يقتصر المشهد على مُضايقة الفتيات، فقد تعدّى شباب مُحتفلون أيضاً على عائلات، وهو ما دفع بالبعض بطرح تساؤلات حول أسباب تلك التصرّفات وعلاجها، وعدم حصرها فقط بتواجد مُحتفلات في الأماكن العامّة، رغم أنّ الحقّ الوطني يقتضي احتفال السعودي الذكر والأنثى بيومهم الوطني.
للأسف مازال أغلب من بني جنسي يثبت سقم عقله ونظرته الغبية إذا ما هذب غرائزه ويتصرف وفق هواه فهو مثله مثل الحيوان أتمنى يتطور فكرياً.!#في_اليوم_الوطني#تحرش pic.twitter.com/l6MRP8nn8T
— عبـدالإلـه🇸🇦 (@aburabeh2013) September 24, 2021
وبعد تسريب الفيديوهات وتعالي الأصوات المطالبة بمعاقبة المتحرشين، نشرت وزارة الداخلية السعودية، تغريدة عبر حسابها على تويتر
وأوضحت الوزارة أن المتحرش معرض لعقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين، وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بواحدة منها.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبة سيتم تغليظها لتصل إلى خمس سنوات في السجن، وغرامة مالية تصل 300 ألف ريال، في حال تكرار التحرش أو ممارسته بحق فئات معينة تشمل الأطفال وذوي الإعاقة.
نظام مكافحة جريمة التحرش..#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/faCSwa20D9
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 24, 2021