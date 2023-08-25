بالفيديو.. الجزائرية شيماء تباني الأولى في مسابقة حفظ القرآن كاملا بماليزيا

فازت الجزائرية “أنفال شيماء تباني” بالرتبة الأولى في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا في دورتها الثالثة والستين بماليزيا.

ونشرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك فيديو لحظة إعلان فوز مرشحة الجزائر في الاحتفال الماليزي الدولي بتلاوة القرآن الكريم وحفظه.

وتبوأت شيماء أنفال تباني الرتبة الأولى في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا في دورتها الثالثة والستين المنعقدة في الفترة الممتدة من 19 إلى 24 أوت 2023، بدولة ماليزيا.

وللتذكير فقد توجت القارئة الجزائرية شيماء أنفال تباني في فيفري الماضي بالمرتبة الأولى في جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم.

كما سبق لشيماء تباني أن افتكت المركز الثالث في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية بالإمارات من بين 50 متسابقة من 50 دولة.