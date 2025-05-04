بالفيديو.. الجزائرية كيليا نمور تتألق مجددا

تواصل الجمبازية الجزائرية كيليا نمور تألقها على جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات.

وتمكنت البطلة الأولمبية نمور من تحقيق أفضل أداء لها هذا الموسم على جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات بعلامة 14.900 وبدرجة صعوبة 6.2 ضمن منافسات البطولة الإيطالية Serie A.

وهنأت اللجنة الأولمبية الجزائرية، عبر صفحتها الرسمية، البطلة نمور على هذا الأداء الرائع.

وتوجت كيليا نمور مؤخرا بذهبية بطولة العالم، في اختصاص المتوازي مختلف الارتفاعات، بحصولها على علامة 14.533.

كما توجت في نفس المنافسة التي احتضنتها مصر، بذهبية جهاز عارضة التوازن بعلامة 13.333 نقطة، وميدالية فضية في الحركات الأرضية بعد حصولها على مجموع 12.966 نقطة.