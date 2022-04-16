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الجزائر

بالفيديو.. الجزائر تتوّج بالجائزة الأولى في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. الجزائر تتوّج بالجائزة الأولى في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم
ح.م
القارئ الجزائري بوبكر عبد الهادي راجع

فاز القارئ الجزائري بوبكر عبد الهادي راجع بالجائزة الأولى في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، في طبعتها الـ25.

وتسلّم ممثّل الجزائر جائزته مساء الجمعة، من قِبل منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. ممثلا عن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

وفيما انفردت الجزائر بالجائزة الأولى في المسابقة الدولية، عاد المركز الثاني مناصفة إلى كلّ من الحاج شيخ جاه من السنغال و نادي سعد جابر محمد من مصر.

كما اشترك في المركز الرابع كلّ من أبرار محمد جمال الدّين من الولايات المتحدة وموسى أحمد من موريتانيا.

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