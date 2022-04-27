بالفيديو.. الجزائر تجدّد المطالبة بإصلاح مجلس الأمن وإنصاف إفريقيا
رحّب الممثل الدائم للجزائر في الأمم المتحدة نذير العرباوي، باعتماد قرار إلزامية تبرير استخدام حقّ الفيتو في مجلس الأمن، مجدّدا دعوة الجزائر إلى إصلاح شامل للهيئة الأممية.
وقال العرباوي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:”يتعيّن علينا العمل سويّا للدفع بعملية الإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة”.
ودعا الدبلوماسي الجزائر إلى “التركيز على تفعيل الدور المركزي للجمعية العامة، وإصلاح مجلس الأمن، لتحقيق المزيد من الشفافية”.
ورافع ممثل الجزائر لصالح “التمثيل الجغرافي العادل، من خلال وضع حدّ للإجحاف التاريخي المفروض على القارة الإفريقية”.
وتابع العرباوي يقول:”يؤكد وفد الجزائر مجدّدا أهمية الالتزام بمسار المفاوضات الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن”.
خلال كلمته أمام #الجمعية_العامة_للأمم_المتحدة عقب اعتماد القرار المتعلق باستخدام حق النقض في مجلس الأمن، دعا الممثل الدائم لـ #الجزائر إلى إصلاح المنظومة الأممية و إضفاء الطابع الديمقراطي، بطريقة هيكلية، على عمل جميع الأجهزة الرئيسية لاسيما #مجلس_الأمن. pic.twitter.com/DfPwWf0fKJ
— Algeria to the UN (@AlgeriaUN) April 26, 2022