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بالفيديو.. الجزائر تجدّد المطالبة بإصلاح مجلس الأمن وإنصاف إفريقيا

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. الجزائر تجدّد المطالبة بإصلاح مجلس الأمن وإنصاف إفريقيا
ح.م
ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة

رحّب الممثل الدائم للجزائر في الأمم المتحدة نذير العرباوي، باعتماد قرار إلزامية تبرير  استخدام حقّ الفيتو في مجلس الأمن، مجدّدا دعوة الجزائر إلى إصلاح شامل للهيئة الأممية.

وقال العرباوي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:”يتعيّن علينا العمل سويّا للدفع بعملية الإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة”.

ودعا الدبلوماسي الجزائر إلى “التركيز على تفعيل الدور المركزي للجمعية العامة، وإصلاح مجلس الأمن، لتحقيق المزيد من الشفافية”.

ورافع ممثل الجزائر لصالح “التمثيل الجغرافي العادل، من خلال وضع حدّ للإجحاف التاريخي المفروض على القارة الإفريقية”.

وتابع العرباوي يقول:”يؤكد وفد الجزائر مجدّدا أهمية الالتزام بمسار المفاوضات الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن”.

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