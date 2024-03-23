بالفيديو.. الجزائر تحتضن عائلة الصحفي الفلسطيني وسام أبو زيد

في خبر هلل له الكثيرون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، احتضنت الجزائر عائلة الصحفي الفلسطيني وسام أبو زيد، مراسل التلفزيون العمومي الجزائري.

وتداول نشطاء مقطع فيديو أظهر لحظة وصول العائلة الفلسطينية إلى الأراضي الجزائرية، معربين عن فرحتهم بالالتفاتة الجميلة لاحتوائها في ظل تواصل العدوان على قطاع غزة.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية فقد وصلت عائلة أبو زيد، مساء الجمعة، إلى مطار هواري بومدين الدولي، وذلك في اطار عمليات إجلاء العائلات الفلسطينية من الأراضي المحتلة التي تتعرض لعدوان صهيوني وحشي منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوكالة أنه تمت عملية إجلاء العائلة المتكونة من خمسة أفراد (الزوجة وأربعة أبناء) بعد التنسيق المحكم بين سفارة الجزائر بالقاهرة (مصر) ومديرية الاتصال والإعلام والتنسيق لدى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

يذكر أنه منذ حوالي أسبوع استشهد عدد من أفراد عائلة وسام أبو زيد جراء قصف جوي عنيف للكيان الصهيوني، حيث نشر الإعلامي عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك تدوينة قال فيها: ”استشهاد خالي و عم زوجتي أبو نائل و ابنه سامح و زوجته و أولاده، انا لله و انا اليه راجعون”

وتجدر الإشارة الى أنه قد استشهد في الثالث من شهر ديسمبر المنصرم 11 فردا من عائلة المراسل وسام أبو زيد.

ووسام أبو زيد غني عن التعريف، لكن لمن لا يعرفه هو صحفي ومراسل للتلفزيون الجزائري العمومي من الأراضي المحتلة، من أُصول فلسطينية، خريج جامعة الجزائر وبالتحديد كلية الإعلام والاتصال، التحق بالعمل كمراسل صحفي سنة 2006.