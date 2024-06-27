-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

بالفيديو.. الجزائر تمنح وسام الشجاعة للمسنة الفلسطينية ضحية كلب الصهاينة

جواهر الشروق
  • 2619
  • 0
بالفيديو.. الجزائر تمنح وسام الشجاعة للمسنة الفلسطينية ضحية كلب الصهاينة
شبكات التواصل
صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي للحظة هجوم الكلب على المسنة

منحت الجزائر وسام الشجاعة للمسنة الفلسطينية الحاجة أم عبد الله الطناني ضحية كلب الصهاينة الذي أطلقوه عليها لأنها تشبثت بالبقاء في منزلها ورفضت مغادرته.

يظهر في المقطع الذي نشرته جمعية البركة الجزائرية، أحد العناصر وهو يزور الحاجة في منزلها لتسليمها درع الشجاعة ومبلغا ماليا كمساعدة من الشعب الجزائري، تعبيرا عن الفخر بصمودها.

فيديو مروع

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع وثق لحظة إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يزعم قادته بأنه الأكثر أخلاقا في العالم، لكلب بوليسي على مسنة فلسطينية، وإصابتها بجروح خطيرة.

يظهر في المقطع الذي انتشر على نطاق واسع كلب بوليسي تابع للصهاينة وهو ينقضّ على عجوز كانت نائمة ببيتها الواقع بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويمكن سماع صرخات المسنة الغزاوية والكلب ينهش لحمها في مشهد صادم أثار سخط الكثيرين عبر العالم، ودفعهم للمطالبة أكثر بوضع حد لتجاوزات “الجيش الخلوق” التي فاقت كل التصورات.

وتسبَّب الاعتداء في إصابة المسنة الفلسطينية التي امتنعت مرارًا منذ بدء الحرب عن ترك منزلها، بنزيف وكسور.

وبحسب الصفحات الفلسطينية التي نشرت الفيديو فقد وثق المقطع همجية جنود الاحتلال، وما هو إلا غيض من فيض من سلسلة جرائم لا تمت للإنسانية بصلة.

وحصلت الجزيرة على مقاطع مسربة من كاميرا تم تركيبها من قِبل جيش الاحتلال على كلب بوليسي، وأظهرت اعتداء دام وقتا طويلا على المسنة الفلسطينية داخل بيتها.

وفي تصريحات للجزيرة، قالت الحاجة دولت عبد الله الطناني (67 عاما) إن قوات الاحتلال أطلقت كلبا عليها عضها في فراشها أثناء نومها، ثم قام بسحبها خارج الغرفة.

وأكدت أنها كانت قد امتنعت مرارا منذ بدء الحرب عن ترك منزلها، مشيرة إلى أن إصابتها خطيرة إثر تعرضها للنهش والكسور والنزيف.

وأضافت أنها لا تزال تعاني من الإصابة في ظل انعدام الأدوية وتضرر المستشفيات في القطاع.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. منقبة تحرج نفسها مع بطل “المؤسس عثمان” وجدل عبر الشبكات!

بالفيديو.. منقبة تحرج نفسها مع بطل “المؤسس عثمان” وجدل عبر الشبكات!

هذه هي الفوائد الصحية للبصل.. ولهذا يجعلك تذرف الدموع!

هذه هي الفوائد الصحية للبصل.. ولهذا يجعلك تذرف الدموع!

هكذا أصيبت شقيقة الملك تشارلز بارتجاج في المخ!

هكذا أصيبت شقيقة الملك تشارلز بارتجاج في المخ!

وزيرة هندية تضرب عن الطعام وتنقل للعناية المركزة لهذا السبب!

وزيرة هندية تضرب عن الطعام وتنقل للعناية المركزة لهذا السبب!

بالفيديو.. استشهاد  شقيقة هنية و10 أفراد من عائلته

بالفيديو.. استشهاد  شقيقة هنية و10 أفراد من عائلته

كيف تتصرف إذا اندلع حريق في المنزل؟

كيف تتصرف إذا اندلع حريق في المنزل؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد