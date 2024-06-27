بالفيديو.. الجزائر تمنح وسام الشجاعة للمسنة الفلسطينية ضحية كلب الصهاينة

منحت الجزائر وسام الشجاعة للمسنة الفلسطينية الحاجة أم عبد الله الطناني ضحية كلب الصهاينة الذي أطلقوه عليها لأنها تشبثت بالبقاء في منزلها ورفضت مغادرته.

يظهر في المقطع الذي نشرته جمعية البركة الجزائرية، أحد العناصر وهو يزور الحاجة في منزلها لتسليمها درع الشجاعة ومبلغا ماليا كمساعدة من الشعب الجزائري، تعبيرا عن الفخر بصمودها.

فيديو مروع

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع وثق لحظة إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يزعم قادته بأنه الأكثر أخلاقا في العالم، لكلب بوليسي على مسنة فلسطينية، وإصابتها بجروح خطيرة.

يظهر في المقطع الذي انتشر على نطاق واسع كلب بوليسي تابع للصهاينة وهو ينقضّ على عجوز كانت نائمة ببيتها الواقع بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويمكن سماع صرخات المسنة الغزاوية والكلب ينهش لحمها في مشهد صادم أثار سخط الكثيرين عبر العالم، ودفعهم للمطالبة أكثر بوضع حد لتجاوزات “الجيش الخلوق” التي فاقت كل التصورات.

وتسبَّب الاعتداء في إصابة المسنة الفلسطينية التي امتنعت مرارًا منذ بدء الحرب عن ترك منزلها، بنزيف وكسور.

وبحسب الصفحات الفلسطينية التي نشرت الفيديو فقد وثق المقطع همجية جنود الاحتلال، وما هو إلا غيض من فيض من سلسلة جرائم لا تمت للإنسانية بصلة.

صار عندكم الآن مشهد مروع جديد يوثق همجية جنود الاحتلال وهم يطلقون كلبًا بوليسيًا على سيدة مسنة في بيتها في مخيم جباليا شمال قطاع غزة ليلتهم جسدها.. لتنشروه على وسائل الإعلام ونشرات الأخبار ومواقع التواصل ويصير تريند!

أما أن يحرك أحدكم ساكنًا فلا

تبًا للمتخاذلين في أمة العار pic.twitter.com/QOCj1x2PqE — 《 فلسطین الآن | Now Palestine 》 (@palestine__now) June 25, 2024

وحصلت الجزيرة على مقاطع مسربة من كاميرا تم تركيبها من قِبل جيش الاحتلال على كلب بوليسي، وأظهرت اعتداء دام وقتا طويلا على المسنة الفلسطينية داخل بيتها.

وفي تصريحات للجزيرة، قالت الحاجة دولت عبد الله الطناني (67 عاما) إن قوات الاحتلال أطلقت كلبا عليها عضها في فراشها أثناء نومها، ثم قام بسحبها خارج الغرفة.

وأكدت أنها كانت قد امتنعت مرارا منذ بدء الحرب عن ترك منزلها، مشيرة إلى أن إصابتها خطيرة إثر تعرضها للنهش والكسور والنزيف.

وأضافت أنها لا تزال تعاني من الإصابة في ظل انعدام الأدوية وتضرر المستشفيات في القطاع.