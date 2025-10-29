-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

بالفيديو.. الجزائر والصين تتشاركان ضياء القمر!

الشروق أونلاين
  • 506
  • 0
بالفيديو.. الجزائر والصين تتشاركان ضياء القمر!

نشرت سفارة الصين بالجزائر مقطع فيديو جميل، وثق الكلمة المؤثرة التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع بمناسبة الذكرى الثمانين لاستعادة تايوان.

وقال السفير الجزائري عمار بن جامع في كلمته: “هناك بيت شعري صيني جميل يقول: “نتشارك ضياء القمر على بعد ألف ميل.. وبروح هذه الكلمات فإن بلدينا رغم بعد المسافات نظل متحدين وأصدقاء ونجدد التأكيد على التزامنا الراسخ بمبدأ الصين الواحدة”.

وكانت تايوان قد احتلتها اليابان بعد أن شنت طوكيو حربا ضد الصين عام 1894، واستمر الاحتلال لمدة نصف قرن.

وفي 25 أكتوبر 1945، أُقيمت في تايبيه مراسم قبول استسلام اليابان في مقاطعة تايوان، التي كانت آنذاك ساحة حرب لقوات الحلفاء في الصين. ومنذ ذلك الحين، عادت تايوان وجزر بنغهو إلى الولاية السيادية للصين.

ومع ذلك، انخرط جانبا المضيق في حالة خاصة من المواجهة السياسية طويلة الأمد نتيجة الحرب الأهلية التي لم تُحل والتي يعود تاريخها إلى أواخر أربعينيات القرن الماضي، وتدخّل القوى الخارجية.

مقالات ذات صلة
مليون شخص يبوح لـ”شات جي بي تي” بسر خطير!

مليون شخص يبوح لـ”شات جي بي تي” بسر خطير!

“جيل الكمامة”.. كتاب يرصد زمنا تنفّس فيه الشباب الخوف بدل الهواء!

“جيل الكمامة”.. كتاب يرصد زمنا تنفّس فيه الشباب الخوف بدل الهواء!

“صدر عام 1961”.. ما قصة الكتاب الذي توقع سيناريو سرقة اللوفر؟

“صدر عام 1961”.. ما قصة الكتاب الذي توقع سيناريو سرقة اللوفر؟

لماذا تريد إفريقيا تصحيح خريطة العالم؟

لماذا تريد إفريقيا تصحيح خريطة العالم؟

الوزير زروقي يعقد جلسة عمل مع الفريق التنفيذي لـ “EPIC Games” (فيديو)

الوزير زروقي يعقد جلسة عمل مع الفريق التنفيذي لـ “EPIC Games” (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد