بالفيديو.. الجزائر والصين تتشاركان ضياء القمر!
نشرت سفارة الصين بالجزائر مقطع فيديو جميل، وثق الكلمة المؤثرة التي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع بمناسبة الذكرى الثمانين لاستعادة تايوان.
وقال السفير الجزائري عمار بن جامع في كلمته: “هناك بيت شعري صيني جميل يقول: “نتشارك ضياء القمر على بعد ألف ميل.. وبروح هذه الكلمات فإن بلدينا رغم بعد المسافات نظل متحدين وأصدقاء ونجدد التأكيد على التزامنا الراسخ بمبدأ الصين الواحدة”.
وكانت تايوان قد احتلتها اليابان بعد أن شنت طوكيو حربا ضد الصين عام 1894، واستمر الاحتلال لمدة نصف قرن.
وفي 25 أكتوبر 1945، أُقيمت في تايبيه مراسم قبول استسلام اليابان في مقاطعة تايوان، التي كانت آنذاك ساحة حرب لقوات الحلفاء في الصين. ومنذ ذلك الحين، عادت تايوان وجزر بنغهو إلى الولاية السيادية للصين.
ومع ذلك، انخرط جانبا المضيق في حالة خاصة من المواجهة السياسية طويلة الأمد نتيجة الحرب الأهلية التي لم تُحل والتي يعود تاريخها إلى أواخر أربعينيات القرن الماضي، وتدخّل القوى الخارجية.