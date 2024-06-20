بالفيديو.. الجيش الوطني الشعبي يستعرض حصيلة عملياته الأسبوعية

استعرض الجيش الوطني الشعبي، الخميس، حصيلة عملياته الأسبوعية في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد “نفذت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 19جوان 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين للقوات المسلحة في كامل التراب الوطني”.

فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب:

ـ سلم إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار ويتعلق الأمر بكل من “س. أ” و”س. س أ” واللذان كان بحوزتهما مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومجموعةمعتبرة من الأسلحة وكميـة مـن الذخيـرة وأغراض أخرى.

– توقيف (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفيما يخص محاربة الجريمة المنظمة:

– مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية (28) تاجرمخدرات.

– إحباط محاولات إدخال (06) قناطير و (12) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

– ضبط (78663) قرص مهلوس.

-أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (149) شخصا وضبطت (12) مركبة و (66) مولدا كهربائيا و(51) مطرقة ضغط و(03) أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت.

– توقيف (12) شخصا آخر وضبط مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف و (08) بنادق صيد و(12030) لتر من الوقود خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

– إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (58) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

– توقيف (207) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.