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رياضة

بالفيديو.. الحاجي ضيوف يحرج الرئيس الفرنسي في مباراة خيرية

عمر سلامي
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بالفيديو.. الحاجي ضيوف يحرج الرئيس الفرنسي في مباراة خيرية
ح.م
ماكرون خلال مشاركته في مباراة خيرية

شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مباراة خيرية، عرفت حضور العديد من نجوم كرة القدم السابقين.

وانتشر مقطع فيديو للرئيس ماكرون والدولي السنغالي السابق الحاجي ضيوف خلال مشاركتهما في مباراة كرة القدم، نظمتها جمعية ” Varietes Club” الخيرية.

ويظهر اللاعب الحاجي ضيوف، وهو يراوغ إيمانويل ماكرون ويمرر الكرة من بين قدميه، ما جعل الرئيس الفرنسي يرتكب خطأ ضد اللاعب السنغالي.

وسجل الرئيس الفرنسي خلال المباراة هدفا من ركلة جزاء بتسديدة متقنة في الزاوية اليسرى.

وبالإضافة إلى ماكرون شارك في المباراة الخيرية مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان، والمدرب القدير أرسن فينغر، والدولي الفرنسي السابق لوران بلان، إضافة إلى عدد من نجوم كرة القدم السابقين في العالم مثل البلجيكي إيدين هازارد والإيفواري ديديه دروغبا والكاميروني صامويل إيتو.

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