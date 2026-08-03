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رياضة
سيوقع رسميا على عقود انضمامه إلى نادي كولو كولو

بالفيديو.. الحارس فوزينيا يحظى باستقبال مميّز في تشيلي

عمر سلامي
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بالفيديو.. الحارس فوزينيا يحظى باستقبال مميّز في تشيلي
الحارس فوزينيا

حظي حارس مرمى “كاب فيردي”، فوزينيا، باستقبال مميّز عند وصوله إلى تشيلي، للانضمام إلى نادي كولو كولو.

وحط حارس المرمى المخضرم الرحال في الأراضي التشيلية، تمهيدًا لبدء رحلة احترافية جديدة وتوقيع عقود انضمامه رسميًا إلى صفوف نادي كولو كولو.

وسيخضع فوزينيا للفحص الطبي، على أن يتم تقديمه بشكل رسمي أمام الجماهير في ملعب مونومنتال.

وسينضم الحارس البالغ من العمر 40 عامًا إلى فريقه الجديد في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء رحلته الأخيرة مع نادي تشافيس البرتغالي، والتي استمرت لموسمين.

ولفت الحارس الأنظار خلال مشاركته مع الرأس الأخضر، في منافسات كأس العالم 2026، حيث قاد المنتخب لتأهل تاريخي إلى دور الـ 32 بعد تخطي دور المجموعات بثلاثة تعادلات واحتلال المركز الثاني خلف المنتخب الإسباني.

وحظي فوزينيا بمتابعة كبيرة خلال المونديال، وقفز عدد متابعيه على موقع إنستغرام من 50 ألف متابع فقط قبل بداية البطولة، ليقترب من حاجز 29 مليون متابع.

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