بالفيديو.. “الحج عبر ميتافيرس” يثير ضجة في العالم العربي بسبب إعلامية مصرية!

أثارت الإعلامية المصرية لميس الحديدي ضجة واسعة بطرحها تساؤلات حول إمكانية أداء الحج أونلاين عبر تطبيق زوم أو ميتافيرس.

وقالت الحديدي، في البرنامج الذي تقدمه على قناة ONTV: “ليه ما نعملش الحج بالميتافيرس؟ ليه ما نعملش الحج أونلاين؟ يعني نعمله بالزوم كدة، الحاجات تطورت، ليه لازم نروح نلف حولين الكعبة 7 مرات؟”.

في ذات السياق تعرضت الإعلامية الشهيرة لانتقادات لاذعة مع اتهامها بازدراء الدين ومحاولة ضرب ركن أساسي من أركان الإسلام بأفكار هدامة.

وقالت صحف مصرية إن مقطع الحديدي المثير للجدل تم اجتزاؤه من حلقة سابقة لها بتاريخ 25 جوان الماضي، تحدثت فيها مع ضيفها الدكتور أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عن “فلسفة الشعائر”.

وأضافت التقارير أنه بالرغم من تأكيد “الحديدي” خلال الحلقة، على أن ما تطرحه، عبارة عن تساؤلات تدور في ذهن بعض الشباب، وليس رأيا شخصيا، وحذرت على الهواء من تحريف البعض لحديثها، أو الإدعاء زورا بأنها تروج للحج عبر الميتافيرس، إلا أن بعض الصفحات أصرت على اجتزاء حديثها، وهو ما تسبب في تعرضها لهجوم شرس.

وأعادت المذيعة نشر الفيديو كاملا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوضح موقفها، وتثبت كذب حملة الهجوم التي تعرضت لها، إلا أن نشطاء أصروا على تجريمها، من منطلق تعظيم الشعائر وعدم جواز طرحمثل هكذا تساؤلات.

لمن يريد أن يعرف الحقيقه حول هوجه الحج بالميتافيرس.. هذا هو الفيديو الحقيقى و الكامل .. مش القص و اللزق اللي الاخوان طلعوه. اما اللي عاوزين يزيطوا بقى و يصدقوا اى حاجه دون تيقن فنتركهم لجهلهم. https://t.co/UtjFNGoJRX — Lamees elhadidi (@lameesh) July 1, 2023

وفي أول تعليق لها، قالت لميس الحديدي، إنها خلال مسيرتها الإعلامية، طاردتها كثير من الشائعات المضللة، منها على سبيل المثال أنها ابنة ناهد شريف، وأنها أعلنت حرق المجمع قبل حدوث الحريق وقت ثورة يناير، مشيرة إلى أن ما يزعجها فقط في قصه الميتافيرس أن كثيرين من صناع الرأي لا يتعلمون ويسقطون في نفس الفخاخ، فطبيعة عالم السوشيال ميديا تفتح أبواب الجحيم للفبركة وتأكيد الافتراء وجعله حقيقة.

وتابعت عبر حسابها على فيسبوك: “لا أعلم إن كان هذا هو استخدامها في العالم أجمع أم أننا فقط من يفعل ذلك، ولكنني في كل الأحوال لا أحتاج لأن أقول مرة أخرى، بأنني أكدت على الهواء بأن موضوع الميتافيرس ليس رأيي، ولكنه آراء قرأتها لشباب، وجئت بمتخصص ليرد عليها”.

وتعجبت من وقوع بعض المواقع في خطأ نشر الفيديو المجتزأ الذي تم تداوله على مواقع التواصل قائلة: “رغم المجهود الكبير الذي حدث في قص ولصق الفيديو لنزعه من سياقه، إلا أنه لم يكن مقنعا للكثيرين، بينما وقعت فيه بعض المواقع الإخبارية العربية والدولية، في إشارة منها إلى عدم المهنية”.

بس بجد مجهود كبير .. يعنى قطعتوا الفيديو و عملتوامونتاج و جهزتوا الخبر و شغلتوا اللجان ..و اخترتوا ٣٠ يونيو بالذات رغم انها حلقه يوم ٢٤ !! ده انا لسه واجعاكم قوى بقى😀😀😀

ده الفيديو الكامل لمن يريد ان يعرف و حسبنا الله https://t.co/UtjFNGoJRX pic.twitter.com/IYBQwybeqZ — Lamees elhadidi (@lameesh) July 1, 2023

وتابعت: “بعد تصحيح الفيديو دخلنا في نقاش يعود للجاهلية هو إزاي أصلا اسأل مثل هذه الأسئلة وأتطرق لما لا يجب أن يطرح للنقاش، أو أن السؤال خبيث وأكيد عندك هدف من وراء طرحه وإن شبابنا زي الفل، عيب كده يا لميس”.

وختمت بالقول: “عموما، شكرا لكل من اعتذر عن الخطأ حتى ولو كان مختلفا معي في الرأى، شكرا لكل من صحح المعلومة. شكرا لكل من لم يصدق في الأصل. أما من يصرون على الهراء فأتركهم لجهلهم، وسأظل اسأل كل أنواع الأسئله، فهذا واجبي وتلك مهنتي، وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

وعقب توضيح لميس الحديدي، وإعادة نشر الفيديو الكامل للحلقة، تضامن معها البعض وأشادوا بمهنيتها، كما قدمت مواقع وصفحات اعتذارا.

الخوف من الأسئلة! سواء تعلق الأمر بلميس الحديدي أو بغيرها من الإعلاميين والإعلاميات،

لا يجب أن ننزعج من طرح الأسئلة حتى لو كانت تخص شريحة محدودة أو من باب أسئلة المستقبل. لا يجب أن نبرر فعل الفبركة وتقطيع كلام #لميس_الحديدي على طريقة “لا تقربوا الصلاة”، بحجج جديدة تتعلق بعدم… — Fathy AbouHatab 🇨🇦🇪🇬 (@fmhatab) July 1, 2023

يذكر أن ميتافيرس عبارة عن عالم عبر الإنترنت يتضمن الواقع المعزز والواقع الافتراضي والصور الرمزية ثلاثية الأبعاد، ويمكن النظر إليه كمنصة جديدة للعصر الرقمي من شأنه أن يطرح منصات رقمية أخرى كبديل عن الإنترنت.

وكان الجدل حول آداء الحج والعمرة عبر هذا العالم الافتراضي في العام 2022 عندما أعلنت السعودية أن الحجر الأسود سيتم فتحه للزوار من خلاله.