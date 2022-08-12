بالفيديو.. الحماية المدنية تنجح في إخماد عدة حرائق في وقت قياسي

نجحت مصالح الحماية المدنية خلال الأيام الماضية في إخماد حرائق غابية شبت عبر عدة ولايات في وقت قياسي بتخسير طائرات وفرق الإطفاء.

وأوضحت المديرية العام للحماية المدنية، في منشورات لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أن مصالحها الولائية تمكنت من إخماد عدة حرائق شبت في مناطق غابية عديدة.

وفي السياق أكدت مديرية الحماية المدنية لولاية بجاية إطفاء جميع الحرائق التي أُعلن عنها الخميس وكشفت عن تسجيل 11 حريقًا، منها حريقان فقط يعتبران مهمين (حريق بوخليفة وكيبوش في أدكار) وتم السيطرة على الأخير وإخماده بعد مجهود ليلي كبير لجميع المعنيين، مما جعل ذلك ممكنًا. لتجنب انتشاره إلى الغابة المجاورة.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية لقطات من التدخل الدقيق لمروحية المجموعة الجوية التابعة للحماية المدنية في إخماد احد الحرائق التي نشبت في كل من ولاية تيزي وزو وبجاية و البويرة.

كما تدخلت الوحدات للحماية المدنية يسر وبرج منايل بولاية بومرداس و كذا مصالح الغابات، جيش الوطني الشعبي والدرك الوطني لأجل إخماد حريق على مستوى قرية اولاد زيان بلدية تيمزريت دائرة يسر.

وتم التحكم في الحريق ومنعه من الانتشار مع حماية السكان والممتلكات وتم إخماد الحريق كليا دون تسجيل خسائر بشرية.

كما تدخلت إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية شنوة، من أجل إخماد حريق غابة دوار بوشاشي، بلدية تيبازة، حيث تم إخماد الحريق كليا و منع انتشاره إلى باقي الغابة.

وفي سكيكدة تدخلت الوحدة الثانوية عين قشرة مدعمة بالوحدة الثانوية تمالوس لأجل عملية اخماد حريق أدغال بمنطقة الرمايل الأربعاء و في حدود الساعة 15 ساو25د حيث تمكن أعوان الحماية المدنية بالتنسيق مع مصالح الغابات من منع انتشار الحريق الى الساتين مجاورة مع احتراق حوالي 05 هكتارات أدغال و بعض من اشجار البلوط و الزيتون.

في ما يخص عملية إخماد حريق الأشجار المثمرة و الأعشاب اليابسة، المسجل مند 7 أوت الجاري على مستوى بلديتي مينار زارزة و الرواشد، تم إخماد الحريق و تبقى عملية الحراسة متواصلة في عين المكان إلى غاية الإخماد الكلي للحريق.