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الجزائر

بالفيديو.. الحماية المدنية تنقذ رجلا حاول الانتحار بوهران

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. الحماية المدنية تنقذ رجلا حاول الانتحار بوهران

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ رجل حاول الانتحار من الجسر المطل على نفق محور الدوران السانيا بوهران.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها أنه في حدود الساعة 20 سا و35 دقيقة مساء الجمعة تدخلت وحدات العملية على مستوى الجسر المطل على نفق محور الدوران السانيا بالطريق الإجتنابي الثالث بلدية ودائرة السانيا من أجل حادث  تمثل في محاولة إنتحار.

وأضاف بيان الحماية المدنية أنه مباشرة بعد تلقي لنداء النجدة توجهت الإسعافات إلى المكان وبفضل التدخل السريع مع مهنية وإحترافية أعوان الحماية المدنية بمختلف الرتب تم إنقاذ رجل يبلغ من العمر حوالي 37 سنة بعد محاولته القفز من أعلى الجسر .

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