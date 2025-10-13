-- -- -- / -- -- --
رياضة

بالفيديو.. “الخضر” يجرون آخر حصة تدريبية بسيدي موسى قبل التنقل إلى تيزي وزو

عمر سلامي
بالفيديو.. “الخضر” يجرون آخر حصة تدريبية بسيدي موسى قبل التنقل إلى تيزي وزو
ح.م
تدريبات المنتخب الوطني

أجرى المنتخب الوطني حصته التدريبية الأخيرة بالمركز التقني بسيدي موسى، في إطار التحضير لمباراة الجولة العاشرة من تصفيات مونديال 2026 امام أوغندا.

وسيتنقل “الخضر” صبيحة الإثنين إلى مدينة تيزي وزو، حيث سيجري رفقاء رياض محرز، أين سيختتم رفقاء رياض محرز تحضيراتهم لمواجهة أوغندا، بخوض آخر حصة تدريبية، بداية من الثالثة زوالا، بملعب حسين آيت أحمد.

وأجرى “الخضر” أمسية الأحد، حصة تدريبية بالمركز التقني بسيدي موسى، خصصت للجانب التكتيكي.

وركز الطاقم الفني على تحسين الانسجام الجماعي وضبط آخر التفاصيل بخصوص التشكيلة الأساسية، قبل الموعد المرتقب أمام المنتخب الأوغندي.

ومن المنتظر أن يصل وفد المنتخب الوطني إلى مدينة تيزي وزو، في حدود الساعة التاسعة ونصف من نهار الإثنين.

