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رياضة

بالفيديو.. “الخضر” يجرون آخر حصة تدريبية قبل التنقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية

عمر سلامي
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بالفيديو.. “الخضر” يجرون آخر حصة تدريبية قبل التنقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية
ح.م
تدريبات المنتخب الوطني

خاض المنتخب الوطني، صبيحة الأحد، آخر حصة تدريبية له، قبل التنقل إلى مدينة كانساس سيتي الأمريكية.

وجرت الحصة التدريبية بإحدى ملاعب المركز الفني بسيدي موسى.

وعرف المران الأخير لـ”الخضر” مشاركة كل التعداد بما فيهم متوسط الميدان هشام بوداوي، الذي غاب عن ودية هولندا.

وسيشد المنتخب الوطني الرحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمسية اليوم الأحد، على الساعة الخامسة.

وسيواصل “الخضر” تحضيراتهم هناك، تحسبا لودية بوليفيا، المرتقبة يوم الأربعاء المقبل.

وسيركز بعدها أشبال المدرب بيتكوفيتش على التحضير لمباراة الأرجنتين، التي ستلعب يوم 17 جوان الجاري، لحساب الجولة الأولى من المجموعة العاشرة، من كأس العالم 2026.

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