-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. “الخضر” يشرعون في التحضير لمواجهة غينيا

عمر سلامي
  • 144
  • 0
بالفيديو.. “الخضر” يشرعون في التحضير لمواجهة غينيا
ح.م
تدريبات المنتخب الوطني

استأنف المنتخب الوطني مساء الجمعة تدريباته  بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، تحسبا للمواجهة المرتقبة يوم الاثنين أمام غينيا.

وخلال حصة الاستئناف، اكتفى الأساسيون في لقاء بوتسوانا ببرنامج خفيف تحت إشراف المحضر البدني باولو رونغوني، فيما خاض باقي اللاعبين حصة كاملة دامت ساعة ونصف.

وركز الطاقم الفني للمنتخب على الإسترجاع في الحصة التدريبية الأولى، على أن تكون التحضيرات الجدية للمباراة خلال حصة الأحد.

وفاز المنتخب الوطني على بوتسوانا بثلاثية لهدف في إطار الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة.

ويتنقل المنتخب الوطني إلى المغرب لخوض المواجهة المرتقبة أمسية هذا الاثنين بداية من الساعة الخامسة، أمام غينيا، لحساب الجولة الثامنة من التصفيات.

وسيبحث “الخضر” في مواجهة غينيا عن النقاط الثلاث لضمان التأهل رسميا إلى المونديال، قبل مبارتين على اختتام التصفيات.

مقالات ذات صلة
رجل أعمال برازيلي يوصي بِمنح ثروته لـ “نيمار”!

رجل أعمال برازيلي يوصي بِمنح ثروته لـ “نيمار”!

لاعبان جزائريان سيغيبان عن مواجهة غينيا

لاعبان جزائريان سيغيبان عن مواجهة غينيا

الوزير صادي يستقبل أعضاء المنتخب الوطني لرفع الأثقال

الوزير صادي يستقبل أعضاء المنتخب الوطني لرفع الأثقال

ليبيا تنعش آمالها في بلوغ النهائيات

ليبيا تنعش آمالها في بلوغ النهائيات

موظَّف بِالبنك حكمًا لِمباراة الجزائر وبوتسوانا

موظَّف بِالبنك حكمًا لِمباراة الجزائر وبوتسوانا

ميسي اعتزل.. أم مجرّد انفعال عاطفي ظرفي؟

ميسي اعتزل.. أم مجرّد انفعال عاطفي ظرفي؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد