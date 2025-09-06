بالفيديو.. “الخضر” يشرعون في التحضير لمواجهة غينيا

استأنف المنتخب الوطني مساء الجمعة تدريباته بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، تحسبا للمواجهة المرتقبة يوم الاثنين أمام غينيا.

وخلال حصة الاستئناف، اكتفى الأساسيون في لقاء بوتسوانا ببرنامج خفيف تحت إشراف المحضر البدني باولو رونغوني، فيما خاض باقي اللاعبين حصة كاملة دامت ساعة ونصف.

وركز الطاقم الفني للمنتخب على الإسترجاع في الحصة التدريبية الأولى، على أن تكون التحضيرات الجدية للمباراة خلال حصة الأحد.

وفاز المنتخب الوطني على بوتسوانا بثلاثية لهدف في إطار الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة.

ويتنقل المنتخب الوطني إلى المغرب لخوض المواجهة المرتقبة أمسية هذا الاثنين بداية من الساعة الخامسة، أمام غينيا، لحساب الجولة الثامنة من التصفيات.

وسيبحث “الخضر” في مواجهة غينيا عن النقاط الثلاث لضمان التأهل رسميا إلى المونديال، قبل مبارتين على اختتام التصفيات.