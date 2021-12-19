بالفيديو.. “الخضر” يغادرون قطر واستقبال كبير في الانتظار

غادر صبيحة الأحد المنتخب الجزائري، مقر إقامته في الدوحة، باتجاه مطار حمد، من أجل العودة إلى الجزائر حاملا معه كأس العرب.

وبرمجت رحلة “الخضر” في حدود منتصف النهار، على متن رحلة خاصة، على أن يكون الوصول إلى مطار الجزائر الدولي في حدود الساعة السادسة ونصف مساء.

وسيحظى بطل العرب، باستقبال رسمي وشعبي كبير، حيث جهزت حافلة خاصة للحدث، عليها صور اللاعبين رفقة المدرب بوقرة، وكتب عليها “فخورون بكم”.

ومن المنتظر أن يحظى أبطال العرب، باستقبال جماهيري كبير، نظير تألقهم وإدخالهم الفرحة إلى قلوب الجزائريين، الذين عاشوا ضبطوا عقارب ساعاتهم منذ بداية الشهر، على مباريات المنتخب الوطني.