بالفيديو.. “الخضر” يواصلون تحضيراتهم بعزيمة كبيرة تحسبا لمواجهة الأردن

يواصل المنتخب الوطني تحضيراته، لمباراة الجولة الثانية المرتقبة فجر هذا الثلاثاء، أمام الأردن.

ويحضر أشبال المدرب بيتكوفيتش بتعداد مكتمل، وبمعنويات مرتفعة.

وأظهر اللاعبون خلال التدريبات، عزيمة كبيرة على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام الأردن، والإبقاء على حظوظهم كاملة في التأهل إلى الدور الـ32.

ويواجه رفقاء محرز، منتخب الأردن، فجر هذا الثلاثاء بداية من الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر، في إطار الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.