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بالفيديو.. الدبلوماسي الأمريكي الشهير يودع الجزائر بتأثر

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. الدبلوماسي الأمريكي الشهير يودع الجزائر بتأثر
الدبلوماسي الأمريكي خالد وولفسبرغ

ودع الدبلوماسي الأمريكي، المعروف بإتقانه اللهجة الجزائرية “خالد وولفسبرغ”، الجزائر عبر فيديو نشرته سفارة واشنطن عقب نهاية مهمته.

وبدا الناطق الرسمي باسم السفارة الأمريكية، خالد وولفسبرغ متأثرا في آخر يوم له في الجزائر حيث ظهر في الفيديو وهو يتنقل في شوارع العاصمة بين المحلات ومتحدثا مع بعض الشباب.

وعاد الدبلوماسي الأمريكي لتذكر أول يوم له في الجزائر والنشاطات التي قام بها رفقة الشباب الجزائري، مشيرا إلى أن الفريق الذي تركه سيواصل مهامه بنفس الطريقة وإظهار نفس المحبة للجزائر.

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