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الجزائر

بالفيديو.. الرئيس الإيطالي يدعو الرئيس تبون لمشاهدة هدية الجزائر له

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. الرئيس الإيطالي يدعو الرئيس تبون لمشاهدة هدية الجزائر له
ح.م

دعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الخميس، الرئيس عبد المجيد تبون لمشاهدة الحصان الذي أهداه إياه، لدى زيارته الجزائر في نوفمبر الماضي.

وأظهر شريط فيديو، جولة للرئيسين على هامش الزيارة داخل حديقة القصر الرئاسي، أين يتواجد الحصان الذي أهداه الرئيس الجزائري لنظيره الإيطالي قبل أشهر بمناسبة زيارته للجزائر.

 عمدة بلدية روما يُكرم الرئيس تبون

قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، بزيارة مقر بلدية العاصمة الإيطالية روما، أين تلقى تكريماً خاصاً من طرف عمدتها

وكرم الرئيس تبون على هامش هذه الزيارة من قبل عمدة بلدية روما روبيرتو غوالتيري برمز مدينة روما “LA LOUVE” .

الجزائر-إيطاليا

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