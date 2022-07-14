بالفيديو.. الرئيس التونسي يكرّم بطلة التنس أنس جابر

كرّم الرئيس التونسي قيس سعيّد صباح الخميس بقصر قرطاج، البطلة العالمية في رياضة التنس أنس جابر. بعد النتائج التي حققتها في بطولات برلين وويمبلدون.

وحسب بيان للرئاسة في تونس، فقد تمّ تقليد أنس “الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق، بعنوان قطاع الرياضة، تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت، واعترافا بمساهمتها في إعلاء الراية الوطنية”.

وفازت أنس جابر ببطولة برلين للتنس شهر جوان الماضي، قبل أن تتأهل إلى نهائي بطولة ويمبلدون الذي خسرته يوم السبت الماضي، أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بمجموعتين لواحدة.

وشكر سعيّد “البطلة أنس جابر”، على ما بذلته من جهود للوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة في الترتيب العالمي.

ووصف الرئيس التونسي أُنس بأنها “كانت بالفعل سفيرة لتونس، وعرّفت به وبقدرات شبابه، حينما تتوفر له الشروط والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كافة المجالات”.

التونسية أنس جابر تتوّج ببطولة برلين للتنس

وفي 19 جوان 2022، توجّت التونسية أنس جابر ببطولة برلين للتنس، بعد انسحاب منافستها السويسرية بليندا بنشيتش بداع الإصابة.

وبلغت جابر، المصنفة الرابعة عالميًا، نهائي دورة برلين، بعد فوزها يوم السبت على الأمريكية كوكو غوف المصنّفة 13 عالميا.

وكانت البطلة التونسية قد خسرت أمام بنشيتش نهائي دورة تشارلستون الأمريكية، في شهر أفريل الماضي.