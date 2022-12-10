بالفيديو .. الرئيس الصيني يستقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان

استُقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، من قبل رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ، على هامش القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية التي اختتمت أشغالها بالرياض.

وأفاد بيان للوزارة الأولى “في المستهل، أشاد الرئيس الصيني عاليا بعلاقات التضامن والتعاون التاريخية التي تربط البلدين، معربا عن ارتياحه للمستوى الذي بلغه التعاون الثنائي في إطار الشراكة الإستراتيجية الجزائرية الصينية التي وقعها الطرفان في سنة 2014“.

من جهته أكد الرئيس الصيني رغبة بلاده التامة في تعميق هذه الشراكة وتنويعها لتشمل مجالات جديدة فضلا عن التعاون الهام القائم في قطاعات البنى التحتية والطاقة والمناجم والتعدين وغيرها من أشكال التعاون المثمر الذي يحرص عليه الطرفان.

كما نوه الرئيس الصيني أيضا بدور الجزائر في المنطقة ودعم الصين لمساعيها الرامية إلى استتباب الاستقرار وإشاعة التنمية انطلاقا من قناعتها بوجاهة الرؤية الجزائرية و توافق رؤى الصين معها.

وحمل شي جينبينغ الوزير الأول تحياته الودية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتهانيه له على نجاح القمة العربية وترؤسه باقتدار لمجلس الجامعة على مستوى القمة، وتطلعه إلى لقائه في زيارة إلى الصين من أجل المضي قدما في تعزيز الشراكة بين البلدين.

ومن جهته، نقل الوزير الأول تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للرئيس الصيني وتهانيه الخالصة له على إعادة انتخابه على رأس الحزب الشيوعي الصيني للمرة الثالثة في تعبير واضح عن نجاح سياساته والدعم الذي يحظى به، وتهانيه أيضا بنجاح القمة العربية الصينية، وعزمه الشخصي على العمل سويا مع الرئيس الصيني على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى أعلى المستويات.

كما أكد الوزير الأول أن الجزائر تتقاسم مع الصين تاريخا مشتركا حافلا بالمحطات التضامنية ويشكل قاعدة خصبة لتجسيد الإرادة التي تحذر قيادتي البلدين لتعميق الشراكة الإستراتيجية وخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين.