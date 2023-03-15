بالفيديو.. الرئيس الموريتاني يتلقى رسالة من نظيره الصحراوي

تلقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، رسالة من رئيس الجمهورية العربية الصحراوية ابراهيم غالي أطلعه فيها على تطورات القضية الصحراوية.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية الموريتانية أن الرسالة سلمها الوزير والمستشار بالرئاسة الصحراوية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، محمد سالم ولد السالك عقب استقباله من طرف الرئيس الموريتاني، وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت وكالة الأنباء الموريتانية من جهتها أنه وبعد اللقاء أدلى، الوزير الصحراوي بمايلي “إن اللقاء كان مناسبة للحديث عن العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، التي تتطور وتتعزز لصالح الشعبين الشقيقين”، مضيفا أنه أطلع الرئيس الموريتاني على آخر تطورات القضية الصحراوية.

وأكد أن بلاده تتطلع للسلام وتعمل من أجله، مشيرا إلى أن لموريتانيا دور إيجابي تلعبه من أجل الاستقرار، انطلاقا من المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وميثاق الاتحاد الافريقي، والأمم المتحدة.