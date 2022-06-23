بالفيديو.. الرئيس تبون في زيارة إلى وهران لتدشين عدة مشاريع

حلّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس بولاية وهران، في زيارة عمل وتفقد، حسب ما جاء في بيان للرئاسة.

وكان في استقبال الرئيس تبون بوهران، 4 مقاتلات لسلاح الجوّ التابع للجيش الوطني الشعبي، أدّت استعراضا ترحيبيا، حسب ما يظهره مقطع فيديو نشرته الرئاسة.

وفي مستهلّ زيارته إلى وهران، استقلّ رئيس الجمهورية المروحية الرئاسية، متوجّها إلى الرأس الأبيض بعين الكرمة، لوضع حجر الأساس لمشروع بناء محطة تحلية مياه البحر هناك.

الرئيس تبون سيدشّن في خلال زيارته إلى وهران، عددا من المنشآت الرياضية. إلى جانب إطلاق عدّة مشاريع تنموية بالولاية.

وتأتي زيارة رئيس الجمهورية إلى وهران، قبل يومين على افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط، التي تحتضنها المدينة، بداية من السبت 25 جوان الجاري.