بالفيديو.. الرئيس تبون يزور شركة “BYD” ويدعو مسؤوليها للاستثمار في الجزائر

زار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شركة “BYD” لصناعة السيارات الكهربائية، الواقعة جنوب الصين ودعا مسؤوليها للاستثمار في الجزائر.

وأكد الرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال زيارته لمقر الشركة الصينية أن الجزائر توفر تسهيلات وتمنح مزايا عديدة للمستثمرين الأجانب.

كما أكد الرئيس تبون أن مصنعي السيارات مرحب بهم في الجزائر.

كما كان للرئيس تبون زيارة للعملاق الصيني للتكنولوجيات الحديثة “هواوي” والتقى مؤسس الشركة وإطاراتها السامية.