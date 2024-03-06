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الجزائر
إضافة إلى شيخ مدرسة قرآنية بأدرار

بالفيديو.. الرئيس تبون يزور عائلة غزاوية بمستشفى عين النعجة

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. الرئيس تبون يزور عائلة غزاوية بمستشفى عين النعجة

زار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء، عائلة ناصر عرار الفلسطينية من غزة التي تتلقى العلاج بمستشفى عين النعجة العسكري بالجزائر العاصمة.

وحسب رئاسة الجمهورية زار الرئيس عائلة عبد الله ناصر عرار الفلسطينية، والتي تتلقى العلاج بمستشفى عين النعجة العسكري، جراء وقوعها بغزة ضحية للاعتداء الهمجي للكيان الصهيوني.

وبذات المؤسسة الإستشفائية، زار رئيس الجمهورية الشيخ حسان المُشرف على المدرسة القرآنية إن زجمير بأدرار.

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