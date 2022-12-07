بالفيديو.. الرئيس تبون يستقبل البروفيسور زرهوني المستشار الخاص للأمن الصحي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، البروفيسور إلياس زرهوني، المستشار الخاص للوكالة الوطنية للأمن الصحي، في مقابلة رسمية.

وحسب بيان للرئاسة، فقد حضر اللقاء كلّ من مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، ومدير الوكالة الوطنية للأمن الصحي البروفيسور كمال صنهاجي.

وسبق للبروفيسور زرهوني أن شغل منصب مدير المعاهد القومية للصحة في الولايات المتحدة، بين 2002 و2008.

ويشغل خرّيج جامعة الجزائر، وجون هوبكنز الأمريكية، منصب المستشار الخاص للوكالة الوطنية للأمن الصحي، التي يديريها البروفيسور صنهاجي، منذ جوان 2020.