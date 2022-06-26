بالفيديو.. الرئيس تبون يستقبل الطفل الأمريكي “محبّ الجزائر”

بمقر إقامته في وهران، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، الطفل الأمريكي “محبّ الجزائر” ماثيو هيل.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية للرئاسة في فيسبوك أن الرئيس تبون استقبل “صديق الجزائر ومُحبّها الطفل ماثيو هيل. وهو شديد التعلّق بالعربية، وكان يتمنى أن يكون يوما، سفيرا لبلاده في الجزائر”.

ماثيو هيل يلتقي مع بلماضي في وهران

في 25 جوان 2022، كانت الدعوة التي تلقاها ماثيو هيل، الطفل الأمريكي المحبّ للجزائر، من قبل السلطات الجزائرية لحضور حفل افتتاح ألعاب البحر المتوسط في وهران، فرصة أيضا للقاء الناخب الوطني جمال بلماضي.

وحسب ما يظهره مقطع فيديو نشرته سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، فقد التقى ماثيو مع جمال بلماضي، الذي سيكون هو الآخر بين ضيوف حفل الافتتاح أمسية السبت.

وفي المقطع ذاته، قرأ الطفل ماثيو كلمات باللغة العربية، حول التجربة التي يحظى بها لدى زيارته الأولى إلى الجزائر.

الطفل الأمريكي “المحبّ للجزائر” يتلقى دعوة لحضور ألعاب وهران

وفي 23 جوان 2022، استقبل سفير الجزائر بالولايات المتحدة أحمد بوطاش الطفل الأمريكي المتوحّد ماثيو هيل، الذي وجّهت له دعوة شرفية لحضور ألعاب البحر المتوسط بوهران.

وقد تعرّف الجزائريون على الطفل ماثيو (11 عاما)، عبر مقطع فيديو نشرته السفارة الأمريكية قبل أشهر، عبّر فيه عن حلمه بأن يصبح سفيرا للولايات المتحدة في الجزائر.

وسيسافر ماثيو مع أمه وجدّته إلى الجزائر، انطلاقا من العاصمة الأمريكية واشنطن نحو مدينة وهران، حسب ما أكدته سفارة الجزائر هناك.

ورحّبت سفيرة الولايات المتحدة في الجزائر إليزابيث أوبين بالمبادرة الجزائرية، وقالت في تغريدة على تويتر إنّها “سعيدة بتحقّق حلم ماثيو بزيارة الجزائر”.

لعمامرة يتفاعل مع طفل أمريكي مصاب بالتوحّد حلمه العمل بالجزائر!

وفي 30 سبتمبر 2021، تفاعل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مع طفل أمريكي مصاب بالتوحد، حلمه أن يصبح دبلوماسياً في سفارة بلاده لدى الجزائر.

وخاطب لعمامرة، الطفل عبر تغريدة نشرها على تويتر بالقول: عزيزي ماثيو ، سعيد حقًا بمشاهدة الفيديو الخاص بك”.

وأضاف: “أبعث لكم تحياتي الحارة وتشجيعا. أمامك مستقبل مشرق وأستطيع أن أقول بكل ثقة إنك ستصبح دبلوماسيًا ماهرًا. فقط اتبع حلمك. أهلا بكم في الجزائر!”.

يذكر أن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد نشرت عبر حسابها على فيسبوك فيديو الطفل بعنوان: “دبلوماسي مستقبلي”.

وجاء في التعليق المرافق: “هذا الفتى البالغ من العمر 11 سنة في ولاية فلوريدا يريد أن يصبح دبلوماسياً في السفارة الأمريكية لدى الجزائر. في رأيكم ماذا ينبغي له أن يطلع حول الجزائر؟

وأعادت السفارة الأمريكية نشر فيديو الطفل مرفوقا بتغريدة وزير الخارجية الجزائري، عبر حسابها على موقع تويتر، وحقق المنشور تفاعلا كبيرا.