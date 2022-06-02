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بالفيديو.. الرئيس تبون يستقبل قيادة الأفافاس

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. الرئيس تبون يستقبل قيادة الأفافاس
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس،  قيادة جبهة القوى الاشتراكية وعلى رأسها الأمين الوطني الأول يوسف أوشيش.

وجاء هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها الرئيس تبون مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني.

الرئيس تبون يستقبل بن قرينة وجيلالي سفيان

وفي 9 ماي 2022، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، كل من جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد ورئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة.

وجاء في تصريح لبن قرينة عقب اللقاء الذي جمعه بالرئيس تبون “اللقاء كان في إطار الحوار الذي يجريه الرئيس مع مختلف المكونات السياسية، وتم الاتفاق على ضرورة تمتـين الجبهة الداخـلية وتجريم تمزيق النسيج المجتمعي”.

من جهته قال جيلالي سفيان أن مضمون اللقاء كان واسع تم خلاله التطرق لعدد من القضايا، مشيرا إلى انه حـان الوقـت لتبـادل الرأي والـدفـاع عـن وحـدة الـوطن.

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