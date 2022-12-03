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الجزائر

بالفيديو.. الرئيس تبون يستقبل ملك الأردن عبد الله الثاني

محمد عبد المؤمن
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بالفيديو.. الرئيس تبون يستقبل ملك الأردن عبد الله الثاني
ح.م
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل ملك الأردن

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء السبت، ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، الذي يجري زيارة دولة إلى الجزائر.

وحلّ العاهل الأردني بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر، في مستهلّ زيارة دولة تدوم يومين، بدعوة من الرئيس تبون.

وقدِم الملك عبد الله الثاني من العاصمة المصرية القاهرة، حيث ابتدء جولته التي تشمل مصر والجزائر ثم إيطاليا.

وشارك في استقبال الملك عبد الله بالجزائر، كلّ من رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

ويرافق الملك الأردني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير مكتب الملك، ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل.

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