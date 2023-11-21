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بالفيديو.. الرئيس تبون يستقبل نظيره التركي أردوغان
الجزائر

بالفيديو.. الرئيس تبون يستقبل نظيره التركي أردوغان

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. الرئيس تبون يستقبل نظيره التركي أردوغان
أرشيف

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحل الرئيس التركي، ظهر الثلاثاء، بمطار الجزائر الدولي أين كان في استقباله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وعدد من وزراء الحكومة.

ورافق الرئيس التركي في زيارته كل من وزراء الخارجية هاكان فيدان، والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك.

كما رافقه وزراء الدفاع يشار غولر، والتجارة عمر بولاط، والمواصلات والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئاسة عاكف تشاغاتاي.

وأفادت الرئاسة في بيان لها، الإثنين أن الرئيس التركي سيحل بالجزائر “في إطار زيارة رسمية، يشرف خلالها الرئيسان على أشغال الدورة الثانية لمجلس التعاون، رفيع المستوى الجزائري-التركي”.

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