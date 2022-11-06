بالفيديو..الرئيس تبون يصل شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المناخ

وصلت، مساء الأحد، الطائرة الرئاسية إلى مطار شرم الشيخ الدولي، وعلى متنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوفد المرافق له.

وجاء في بيان الرئاسة، ان وصول الرئيس تبون والوفد المرافق له إلى شرم الشيخ بمصر، يأتي استعدادا لمشاركة الجزائر في مؤتمر المناخ COP 27.

وغادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الجزائر يوم الأحد، نحو مصر. للمشاركة في قمة المناخ.

وجاء في بيان للرئاسة:

بدعوة من أخيه عبد الفتاح السيسي.. توجّه رئيس الجمهورية إلى مصر الشقيقة. للمشاركة في اجتماع القمة لرؤساء الدول والحكومات، للدورة الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغيّر المناخ، التي تحتضن أشغالها مدينة شرم الشيخ المصرية.

وحسب البيان، فقد كان في توديع الرئيس تبون بمطار هواري بومدين الدولي، كلّ من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ومدير الديوان في رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. إلى جانب الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وتجرى أشغال قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ في مصر، يومي الإثنين والثلاثاء. ويشارك فيها قادة الدول والحكومات من أكثر من 190 بلدا حول العالم.