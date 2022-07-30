بالفيديو.. الرئيس تبون يعلن عن زيادات في الأجور وتعديل وشيك للحكومة

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال لقائه مع الصحافة، التزامه برفع الأجور وعلاوة البطالة، كما تطرق إلى عدة ملفات منها التعديل الحكومي.

وأضحت رئاسة الجمهورية في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أن الرئيس تبون تطرق في اللقاء الصحفي إلى الزيادات في الأجور ومنحة البطالة، ملف السيارات، التغيير الحكومي، مستقبل اللغة الإنجليزية في الجزائر، البيروقراطية، وعديد القضايا والملفات الأخرى وطنيا وإقليميا ودوليا.

وقال الرئيس تبون في المقابلة الصحفية التي أجراها مع الصحافة وبثت مقطع فيديو منها رئاسة الجمهورية “أنه سيلتزم برفع الأجور وعلاوة البطالة بما أنه هناك مداخيل إضافية هذه السنة”.

كما تحدث الرئيس تبون عن العلاقات مع ايطاليا التي قال عنها “إن الجزائر ستدخل معها في انتاج مشرك ميكانيكي، مضيفا أن الجزائر لم تواجه أي مشكل مع ايطاليا”.

الرئيس تبون: الفرنسية غنيمة حرب

ورد رئيس الجمهورية عن سؤال متعلق بالتوجه نحو تدريس اللغة الانجليزية في الابتدائي، حيث قال “إن شاء الله سيطبق هذا القرار هذه السنة. لكي تدخل الجزائر في العالمية، والفرنسة غنيمة حرب”.

ويجري رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لقاء جديدا مع وسائل الإعلام الوطنية، يبث مساء الأحد.

وسيتطرق رئيس الجمهورية في هذا اللقاء إلى العديد من القضايا الوطنية والدولية.

وسيبث لقاء الرئيس تبون مع سائل الإعلام مساء الأحد ابتداء من الساعة 21:15.