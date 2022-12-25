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بالفيديو.. الرئيس تبون يوقع على قانون المالية 2023

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. الرئيس تبون يوقع على قانون المالية 2023
ح.م
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، على قانون المالية لسنة 2023.

ووصفت ميزانية 2023، بأنها الأضخم منذ الاستقلال. حيث تصل نفقاتها إلى 13 ألف و786 مليار دينار. موزّعة بين نفقات التسيير (9.767 مليار دينار) بارتفاع قدره 27 بالمائة، ونفقات التجهيز (4019 مليار دينار)، بزيادة 2.7 بالمائة.

وكشف وزير المالية ابراهيم كسالي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت للرد على تساؤلات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023, أن ميزانية سنة 2023 قدرت على أساس سعر نفط مرجعي 60 دولارا للبرميل.

وتابع الوزير قائلا : “أنه تم التركيز في هذا النص على تعزيز الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل ضمان تشجيع ودعم الاستثمار لتنويع النشاط الاقتصادي, الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية واحتواء التضخم, واسترجاع التوازنات المالية الداخلية والتمويل الداخلي للاقتصاد, مع مواصلة رقمنة قطاع المالية وتحسين نوعية الخدمة العمومية.

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