بالفيديو.. الروبوت “نادية” تتفوق على الملاكمين المحترفين ومخاوف من اعتدائها على البشر!

تقارير غربية قالت إنها نسخة من علي كلاي

أثار ظهور الروبوت “نادية” كملاكمة ماهرة، أظهرت قدارت عالية في التفوق على اللاعبين المحترفين، موجة جدل بشأن مستقبل الرياضات القتالية ومخاوف في أن تستخدم في اعتداءات على البشر.

وبحسب ما أوردت تقارير إخبارية فقد تمكنت شركة أميركية من اختراع “روبوت” ملاكم، وتبين من الاختبارات أن لديه قدرات مذهلة على ألعاب القتال بما فيها الملاكمة وفقاً لمعايير اللاعبين المحترفين.

وأطلق المطورون على الروبوت اسم “نادية” وهو من إنتاج مشترك لشركتي (IHMC Robotics) و(Boardwalk Robotics) الأميركيتين.

وقالت شركة (IHMC) على موقعها على الإنترنت: “إن اسم الروبوت مأخوذ من لاعبة الجمباز الشهيرة ناديا كومانيسي، كإشارة إلى هدف التصميم النهائي، وهو تحقيق نطاق الحركة البشرية”.

وتم تصميم الروبوت ليكون مرناً، ويحتوي على 29 مفصلاً، مما يوفر له بعضاً من أعلى نطاقات الحركة لأي إنسان حتى الآن. وفي الفيديو المنشور يتم عرض هذا النطاق المذهل من الحركة من خلال عرض الملاكمة.

ويتم التحكم في الروبوت عن بُعد بواسطة باحث يرتدي سماعة رأس للواقع الافتراضي وأجهزة تحكم، على الرغم من أنَّ المطورين يقولون إنه يمكن أن يكون مستقلاً بالكامل في المستقبل.

ونشرت وسائل الإعلام الغربية مقطع فيديو يظهر فيه الروبوت الملاكم وتظهر فيه قدراته المذهلة، حيث يخوض الملاكمة مع إنسان طبيعي، ويوجه له بعض اللكمات المثيرة للإعجاب، وسط توقعات بأن يكون هذا “الروبوت” هو الجيل القادم من الانسان الآلي.

وشبهت جريدة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها هذا الروبوت بالملاكم العالمي الراحل والأشهر محمد علي كلاي، وقالت إنه استنساخ له.

وأضافت: “من حارس مرمى روبوتي بأربعة أرجل، إلى بطل كرة الطاولة المدعم بالذكاء الاصطناعي الذي أنتجته شركة غوغل، بدأ عدد من الروبوتات بالفعل في اقتحام عالم الرياضة.. والآن، يبدو أن الروبوتات تستعد لمواجهة المحترفين في عالم الملاكمة”.

وأعرب نشطاء عن دهشتهم من مهارات الروبوت، معتبرين إنجازه خطوة ممتازة نحو الحرية وبداية ثورة تكنولوجية من نوع آخر.