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بالفيديو.. الرياض تحسم الجدل بشأن الترخيص لبيع الكحول في السعودية

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. الرياض تحسم الجدل بشأن الترخيص لبيع الكحول في السعودية
أرشيف
تعبيرية

أكّدت مساعدة وزير السياحة السعودية هيفاء بنت محمد آل سعود، أن المملكة لن تغيّر القوانين التي تحظر الكحول على أراضيها. مشيرة إلى تسجيل زيادة في إقبال السيّاح الأجانب.

جاء ذلك في خلال مشاركة الأميرة السعودية في جلسة حوارية بمنتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا.

وردّت بنت محمد على سؤال بشأن تقارير حول اعتزام مدينة “نيوم” السعودية الجديدة، إعادة النظر في قوانين حظر الكحول.

وقالت الأميرة : “أنا سعيدة بالردّ على هذا السؤال. نعم، سمعنا أسئلة مثل هذه حتى من رؤساء دول، حول متى سنسمح بتقديم الكحول. وباختصار، سنواصل تطبيق القوانين الحالية”.

وتابعت الأميرة أنّ المملكة على الرغم من القيود الحالية على تقديم الكحول، تستمرّ في جذب السياح، وتتفوّق على المستوى العالمي، حسبها.

وأضافت: “القوانين الحالية جيدة، ونحن نتسم بالتنافسية. لقد تخطينا مستويات السياحة عالميا بما هو موجود حاليا، ويمكن القيام بالكثير دون إدخال أي أمور جديدة”.

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