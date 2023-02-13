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الجزائر

بالفيديو.. الجزائر تفتك كأس العالم للحلويات بمونديال الطبخ بتونس

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. الجزائر تفتك كأس العالم للحلويات بمونديال الطبخ بتونس

افتكت فرق جزائرية مشاركة في مسابقة كأس العالم للطبخ وفنون الطهي بتونس المركز الأول في فئة صناعة الحلويات، بمشاركة متنافسين من أكثر من 35 دولة عربية وأجنبية.

وفاز الفريق الجزائري المشاركة في التظاهرة بالجائزة الأولى في فئة الحلويات.

وجرت فعاليات كأس العالم لفنون الطهي وذلك ابتدأ من يوم 11 الى 13 فيفري 2022 ، بمدينة سوسة التونسية، تحت تنظيم جمعية الصقور الذهبية الدولية للطهي، وبمشاركة أكثر من 35 بلدا. على غرار تونس و إيطاليا وألمانيا وسويسرا وليبيا وتركيا وروسيا وفلسطين وكازاخستان واوزباكستان وأذربيجان وكوريا الجنوبية وبلدان الخليج العربي وأخرى من أمريكا اللاتينية.

وانطلقت التظاهرة بمعرض مفتوح قدّم فيه المشاركون منتوجاتهم وابتكاراتهم في فن الطبخ مرتكزين على ثلاثة منتجات أساسية هي الحلويات وكعكة ثلاثية الأبعاد وأنواع مختلفة من الخبز، ليتم إثر ذلك تذوقها من قبل لجنة تحكيم وتقديم الجوائز.

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