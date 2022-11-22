-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بالفيديو.. السعودية تفجر أولى مفاجآت المونديال وتدخل التاريخ
رياضة

بالفيديو.. السعودية تفجر أولى مفاجآت المونديال وتدخل التاريخ

عمر سلامي
  • 1050
  • 0
بالفيديو.. السعودية تفجر أولى مفاجآت المونديال وتدخل التاريخ
ح.م
جانب من المباراة

فجر منتخب السعودية أولى مفاجآت مونديال قطر 2022، بفوزه على منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

وانتهت المرحلة الأولى من مباراة الأرجنتين والسعودية، لصالح منتخب “التانغو” بهدف سجله في د10، من ركلة جزاء.

وألغيت في هذه المرحلة ثلاثة أهداف للأرجنتين بداعي التسلل، في الدقيقة 3، والدقيقة 28، والدقيقة 35.

وتمكن المنتخب السعودي من معادلة النتيجة مع بداية الشوط الثاني، عن طريق صالح الشهري في الدقيقة 49 ، قبل أن يسجل سالم الدوسري الهدف الثاني في د 54.

بعد الهدف الثاني لمنتخب السعودية، قام المنتخب الأرجنتيني بالكثير من المحاولات الهجومية الخطيرة، غير أن الحارس محمد العويس، تألق بشكل، في ظل صمود دفاع “الأخضر السعودي”.

وأضاف حكم المباراة 8 دقائق بعد نهاية الوقت الرسمي، إلا أن المنتخب السعودي، تمكن من الصمود وتحقيق الفوز بهدفين لهدف واحد.
وبهذا الفوز يدخل منتخب السعودية التاريخ، خاصة وأنه أوقف السلسلة الإيجابية للأرجنتين بـ36 مباراة دون هزيمة.

مقالات ذات صلة
“الجزائر لم تتحكم في المباراة ولعبت بالطريقة التي خططنا لها”

“الجزائر لم تتحكم في المباراة ولعبت بالطريقة التي خططنا لها”

عمل التحكيم الجزائري في المونديال ينطلق هذا الثلاثاء

عمل التحكيم الجزائري في المونديال ينطلق هذا الثلاثاء

إشادة رسمية بدعم الرئيس تبون لتنظيم قطر لكأس العالم 2022

إشادة رسمية بدعم الرئيس تبون لتنظيم قطر لكأس العالم 2022

عبد القادر بدران يشفى من الإصابة ويعود إلى التدريبات

عبد القادر بدران يشفى من الإصابة ويعود إلى التدريبات

بِالفيديو: المونديال القطري ينطلق بِفوز الإكواتور

بِالفيديو: المونديال القطري ينطلق بِفوز الإكواتور

رسميا.. بن زيمة يُصاب ويغيب عن المونديال

رسميا.. بن زيمة يُصاب ويغيب عن المونديال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد