بالفيديو.. السعودية تفجر أولى مفاجآت المونديال وتدخل التاريخ

فجر منتخب السعودية أولى مفاجآت مونديال قطر 2022، بفوزه على منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

وانتهت المرحلة الأولى من مباراة الأرجنتين والسعودية، لصالح منتخب “التانغو” بهدف سجله في د10، من ركلة جزاء.

وألغيت في هذه المرحلة ثلاثة أهداف للأرجنتين بداعي التسلل، في الدقيقة 3، والدقيقة 28، والدقيقة 35.

وتمكن المنتخب السعودي من معادلة النتيجة مع بداية الشوط الثاني، عن طريق صالح الشهري في الدقيقة 49 ، قبل أن يسجل سالم الدوسري الهدف الثاني في د 54.

بعد الهدف الثاني لمنتخب السعودية، قام المنتخب الأرجنتيني بالكثير من المحاولات الهجومية الخطيرة، غير أن الحارس محمد العويس، تألق بشكل، في ظل صمود دفاع “الأخضر السعودي”.

وأضاف حكم المباراة 8 دقائق بعد نهاية الوقت الرسمي، إلا أن المنتخب السعودي، تمكن من الصمود وتحقيق الفوز بهدفين لهدف واحد.

وبهذا الفوز يدخل منتخب السعودية التاريخ، خاصة وأنه أوقف السلسلة الإيجابية للأرجنتين بـ36 مباراة دون هزيمة.