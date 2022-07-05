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الجزائر

بالفيديو.. السفيرة الأمريكية توجه رسالة للجزائريين بمناسبة عيد الاستقلال

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. السفيرة الأمريكية توجه رسالة للجزائريين بمناسبة عيد الاستقلال
ح.م
السفيرة الأمريكية

وجهت السفيرة الأمريكية اليزابيث مور اوبين، الثلاثاء رسالة إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الستين للاستقلال.

وقالت السفيرة في فيديو نشرته عبر الصفحات الرسمية للسفارة  “تحياتي الجزائر.. احتفلت أمريكا يوم أمس بـ 246 عام من الاستقلال، واليوم نحتفل بعيد الجزائر الستون للاستقلال”.

وأكدت “كان ذلك بشق الأنفس وقد كلف ذلك تضحية العديد من الجزائريين”.

وتعهدت وبصفتها سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية باحترام روح معاهدة السلام الأصلية من عام 1795 التي وقع عليها الرئيس جورج واشنطن وحسن باشا أين اتفقا على معاملة بعضهما بلطف وشرف واحترام.

وأضافت قائلة “قام هذا التعهد بتشكيل تاريخنا المشترك، ومثلما كانت الجزائر واحدة من أولى الدول التي اعترف باستقلال الولايات المتحدة الحديثة، وكذلك كانت الولايات المتحدة الأمريكية كانت من بين الأوائل للاعتراف باستقلال الجزائر الحديثة”.

واختتمت رسالتها بالقول “في هذا اليوم أتمنى لكل الجزائريين عيد استقلال سعيد”.

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