بالفيديو.. السفير الصيني يستعرض نتائج التعاون بين الجزائر وبكين

قال السفير الصيني بالجزائر لي جيان، إن بكين والجزائر ترتبطان بصداقة تقليدية عميقة، مستعرضا ثمار التعاون العملي بين البلدين في عدة مجالات.

وأكد السفير الصيني بالجزائر، لي جيان، في كلمة له نشرها على حساب سفارة بلاده عبر “تويتر”، على متانة العلاقة التي تربط الصين مع الجزائر، مشيرا بأنها صداقة تقليدية عميقة.

كما أوضح السفير لي جيان، بأن التعاون العملي بين البلدين قد أحرز نتائج مثمرة في عدة مجالات.

وتابع السفير قائلا: الصين أنجزت في مجال البناء مشاريع عملاقة على غرار جامع الجزائر والمركب الأولمبي في وهران وفي ميدان التجارة الصين شريك قوي للجزائر، كما يجمعهما تعاون كبير في الصناعة والتكنلوجيا والطب والصحة والتعليم وغيرها”.