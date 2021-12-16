-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بالفيديو.. السفير الفرنسي بالجزائر “يحتفل” بيوم اللغة العربية

الشروق أونلاين
  • 90
  • 0
بالفيديو.. السفير الفرنسي بالجزائر “يحتفل” بيوم اللغة العربية
أرشيف
السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات

نشرت السفارة الفرنسية بالجزائر فيديو للسفير فرانسوا غويات، وهو يتحدث باللهجة الجزائرية، عشية إحياء اليوم العالمي للغة العربية المصادف لـ 18 ديسمبر من كل سنة.

وظهر السفير وهو يتحدث بالعامية ويجيب على أسئلة متعلقة بالثقافة الجزائرية على غرار الأطباق التقليدية والأغاني الشعبية والأماكن السياحية وغيرها.

وكتب السفارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر  “مع اقتراب يوم اللغة العربية (18 ديسمبر)، يتحدث السفير غويات عن شغفه بالثقافة الجزائرية، من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة”.

مقالات ذات صلة
وزارة الخارجية: هذه شروط المشاركة في مسابقتي التوظيف الخارجي

وزارة الخارجية: هذه شروط المشاركة في مسابقتي التوظيف الخارجي

الجامعات الخاصة.. تجربة فتية تحت المجهر

الجامعات الخاصة.. تجربة فتية تحت المجهر

وزير الصحة يستقبل وفدا من رجال الأعمال الأتراك

وزير الصحة يستقبل وفدا من رجال الأعمال الأتراك

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021

إصابة 136 تلميذ بكورونا في تيزي وزو

إصابة 136 تلميذ بكورونا في تيزي وزو

40 قضية فساد قيد التحقيق

40 قضية فساد قيد التحقيق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد