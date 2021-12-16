بالفيديو.. السفير الفرنسي بالجزائر “يحتفل” بيوم اللغة العربية

نشرت السفارة الفرنسية بالجزائر فيديو للسفير فرانسوا غويات، وهو يتحدث باللهجة الجزائرية، عشية إحياء اليوم العالمي للغة العربية المصادف لـ 18 ديسمبر من كل سنة.

وظهر السفير وهو يتحدث بالعامية ويجيب على أسئلة متعلقة بالثقافة الجزائرية على غرار الأطباق التقليدية والأغاني الشعبية والأماكن السياحية وغيرها.

وكتب السفارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر “مع اقتراب يوم اللغة العربية (18 ديسمبر)، يتحدث السفير غويات عن شغفه بالثقافة الجزائرية، من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة”.